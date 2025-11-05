Gontzal Mendibil pondrá música a poemas de Gandiaga en un recital «muy especial»

Un concierto «muy especial» permitirá conocer mejor la vida y obra de Bitoriano Gandiaga el sábado en Arantzazu. Gontzal Mendibil ha puesto música a ... muchos poemas del poeta y euskalzale franciscano y acompañado por Ainhoa Tabuyo (cantante) José Luis Canal (piano) y Ángel Unzu (guitarra y buzuki) los cantarán, intercalando la música con diálogos teatralizados, fotografías y la voz de otros artistas conocidos y amigos de Gandiaga.

El tributo se enmarca en los actos organizados por Arantzazuko Adiskideak y los franciscanos, en colaboración con el Centro de Información e Interpretación Turística de Debagoiena y el Ayuntamiento de Oñati con motivo del 25 aniversario de la muerte de todo un referente cultural y humano de la 'Nueva Arantzazu', además de uno de los poetas más brillantes de la literatura en euskera de siglo XX.

La efemérides se cumplirá en 2026, pero el programa especial echó andar en septiembre con una charla y la apertura de una exposición digital, y el sábado vivirá un nuevo capítulo en la cripta de Arantzazu con el concierto 'Hitzez eta kantuz'.

La música se intercalará con diálogos teatralizados, fotografías y la voz en off de otros artistas y amigos de GandiagaEn 2026 se cumplirán 25 años de la muerte del poeta y euskalzale franciscano y diversos actos abordarán su legado

«La producción poética de Gandiaga fue prolífica, pero a lo largo de su vida también vivió crisis y dificultades, como por ejemplo algún juicio a raíz de alguno de sus poemas. Tuvo mucha relación con Oteiza, quien en esas crisis hizo de acicate con Gandiaga para que este siguiera escribiendo poesía-explican desde la organización-.

Gontzal Mendibil también entabló una buena amistad con Gandiaga y ha puesto música a muchos de sus poemas y los cantará junto a otros músicos con el objeto de su poesía y conocer mejor su trayectoria».

El concierto comenzará a las 10.30 de la mañana, será en euskera y tendrá aforo limitado con un precio de entrada de 5 euros (gratis para los socios). Las reservas pueden hacerse por correo electrónico: adiskideak@ arantzazu.org o llamando al 688 613 840.

Calendario y exposición digital

El programa se enmarca en la iniciativa 'Ezagutu Arantzazu' que anima 'redescubrir' Arantzazu desde diferentes ángulos: espiritualidad, historia, arte, literatura, naturaleza, lenguaje, humanismo.

En esta línea, antes de que finalice el año se presentará el calendario 2026, en el que en la página de cada mes podrá leerse un poema de Bittoriano y ya está diponible en la web una exposición digital sobre Gandiaga que recoge diversos documentos hallados en la biblioteca y archivo de Arantzazu, algunos de ellos recientemente. Se pueden ver, por ejemplo, la partida de nacimiento, poemas inéditos, las correcciones manuscritas que Joxe Azurmendi hizo a la serie de páginas 'Elorriko lorak' o la carta de despedida que escribió a Jorge Oteiza antes de morir.