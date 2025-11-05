Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el marco de la efemérides una exposición digital recoge imágenes y documentos sobre Gandiaga, en la que pueden encontrarse a Bitoriano con Villasante en el antiguo seminario. EZAGUTUARANTZAZU.ORG

Oñati

Gontzal Mendibil pondrá música a poemas de Gandiaga en un recital «muy especial»

En el tributo que se desarrollará el sábado en la cripta de Arantzazu le acompañarán Ainhoa Tabuyo (cantante), José Luis Canal (piano) y Angel Unzu (guitarra y buzuki)

Marian González Lizarralde

Oñati

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37

Un concierto «muy especial» permitirá conocer mejor la vida y obra de Bitoriano Gandiaga el sábado en Arantzazu. Gontzal Mendibil ha puesto música a ... muchos poemas del poeta y euskalzale franciscano y acompañado por Ainhoa Tabuyo (cantante) José Luis Canal (piano) y Ángel Unzu (guitarra y buzuki) los cantarán, intercalando la música con diálogos teatralizados, fotografías y la voz de otros artistas conocidos y amigos de Gandiaga.

