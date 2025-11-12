Fin de semana repleto de sabor y humor

OñatiFin de semana repleto de sabor y humor
Ikusi Makusi ofrecerá dos representaciones de '¡Nos vamos de vacaciones! y Pake Leku se convertirá en una pulpería
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:53
Sabores gallegos y humor oñatiarra compartirán protagonismo este fin de semana. El que no se divierte es porque no quiere y si no que ... se le pregunten al elenco de Ikusi Makusi que este viernes y el sábado volverá a contagiar su risoterapia.
Las ganas de pasarlo bien, de aprender y de superarse no tienen edad. Y la compañía de teatro de jubilados volverá a demostrarlo sobre el escenario de Santa Ana Antzokia. Han actualizado la obra '!Nos vamos de vacaciones¡, que representaron por primera vez en 2007 y que tantas buenos ratos regaló, tanto a la compañía, como al público. Y la reestrenan, como novedad, con algunas escenas bilingües en doble función: este viernes, a las 18.00 horas gratuita para soci@s de Pake Leku; y el sábado, a las 19.00, para el público general (5 euros).
'Oporretara goaz' lleva a la troupe oñatiarra hasta Benidorm. Sole, Luisa y Hortensia, las protagonistas, planean un viaje «sin maridos», pero ocurre algo inesperado que cambiará todos sus planes. Las veteranas Asun Arzuaga y Tere Zubia conocen bien la trama, pero Arrate Kortabarria, Arantza Bengoa, Belén Arregi, José Manuel Ramos, Adela Korkostegi e Iñaki Igartua la representarán por primera vez y no tienen reparos en admitir las mariposas en el estómago.
Las carcajadas están aseguradas en un proyecto que socializa, divierte y mantiene la mente activa, ingredientes esenciales de un envejecimiento activo que quieren contagiar a más jubilados. Las puertas siempre están abiertas a quienes quieran cultivar su vena escénica divirtiéndose y socializando.
Durante dos décadas Ikusi Makusi tenido la osadía de afrontar con humor errores médicos, conflictos vecinales, los cambios físcos en la vejez, e incluso abordado con inteligencia y comicidad la problemática del paro en obras escritas o adaptadas por Arzuaga, que a sus 95 años sigue al pie del cañón. Este fin de semana volverán a pintar una sonrisa en la cara a quienes vayan a disfrutar de sus peripecias vacacionales en Santa Ana.
Y además de humor, Pake Leku propone el sábado una cita gastronómica de tirón: 'Olagarro Eguna'. El año pasado la novedosa fiesta con pulpeiro fue un éxito, atrayendo nuevos públicos a la céntrica sede social de San juan Kale, así que la junta del Hogar del Jubilado ha decidido volver a celebrarla de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas con tickets ya disponibles a 15 euros.
