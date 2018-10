La fiesta continúa a cubierto en Oñati La programación festiva ofreció ayer varias citas musicales. / Marian Un parque infantil y la banda animaron ayer la lluviosa matinal. Hoy, la colorista bixamon de rosario pondrá fin a las fiestas con sus disfraces MARIAN GONZÁLEZ Lunes, 8 octubre 2018, 07:51

Con disfraces y a lo loco, así despedirá hoy Oñati sus fiestas patronales tras dos intensos y largos fines de semana. Los Errosaixuek aprietan el acelerador mirando al cielo y buscando la complicidad del tiempo para la jornada más coloristas y desenfadada. Y es que tras unos soleados sanmigeles, las fiestas del Rosario han cogido el relevo con una climatología bastante más triste que ayer se dejó sentir en la participación y el ambiente festivo. El mal tiempo y la resaca del Herri Eguna pasaron factura antes de la traca final de los disfraces.

No obstante, niños y mayores pusieron al mal tiempo buena cara en escenarios alternativos a cubierto y demostraron que el que no se divierte es porque no quiere. Los más txikis disfrutaron del parque infantil en el polideportivo Zubikoa. Los hinchables, el trenecito y toro mecánico se trasladaron a este recinto ante la imposibilidad de instalarlos al aire libre. A la banda de música tampoco le amedrentó la lluvia, y llenó los soportales del ayuntamiento y sus alrededores con sus melodías. Por la tarde, el turno pasó a la pelota, los bertsolaris y todo un cóctel de citas musicales, a la espera del espectáculo nocturno de pirotecnia. Hoy, túnicas de mil colores convertirán las calles en el lugar más desenfadado de Gipuzkoa por unas horas. Es la gran traca final de las fiestas: el día de los disfraces y las sokamuturras. La Bixamon de Rosario despide hoy a lo grande las fiestas en Oñati.