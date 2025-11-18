Las farolas incorporan matrícula para agilizar incidencias y reparaciones en el alumbrado

Las placas son flexibles y se han colocado a unos 3 metros de altura.

El Ayuntamiento está fichando con su matrícula correspondiente las 1.726 farolas existentes en el municipio. Una inversión cercana a los 6.000 euros busca reducir tiempos de reparación y mejorar el mantenimiento del alumbrado público. En caso de cualquier incidencia o avería, en adelante solo habrá que notificar el número de la farola en cuestión, lo que redundará en un servicio más ágil y eficaz, ayudando a reducir trámites burocráticos y facilitar el trabajo a los técnicos.

Las placas son metálicas y flexibles, miden 14x4 centímetros y han sido realizadas por la empresa Marcajes Telleria, de Elgoibar. Además de un número único, cuentan con el logotipo del Consistorio identificando claramente el alumbrado público de cualquier luminaria privada.

Los trabajadores de la brigada municipal llevan semanas instalando las matrículas por las 1,727 farolas diseminadas por el municipio. Lo están haciendo a unos tres metros de altura, visibles desde el suelo, pero sin que sean accesibles.

Mejoras en Zubikoa

Continuando con inversiones en alumbrado, el Ayuntamiento ha comunicado también nuevas mejoras en la iluminación del polideportivo Zubikoa por valor de 15.200 euros. Por un lado, ha instalado luz adicional en la contracancha del frontón, reforzando la visibilidad en esta zona, y se han colocado luces de seguridad en las gradas del frontón.

Además, ha iluminado la rampa de acceso al graderío de las canchas del polideportivo para mejorar la seguridad y comodidad del espacio.