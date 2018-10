El Fagor Industrial rompió el maleficio ante el Basauri (29-23) y se mantiene invicto El preferente de fútbol masculino empató en Azpeitia, y el femenino lleva pleno de triunfos M.G. OÑATI. Martes, 16 octubre 2018, 00:15

A la séptima, la vencida. El senior de balonmano del Aloña se quitó el sábado en Zubikoa la espina que tenía clavada con el BM Basauri Indupime. Los de Aitor Aranburu y Francisco Benito derrotaron (29-23) al campeón de la liga vasca los tres últimos años. Es cierto que los vizcaínos no han arrancando bien el campeonato, pero la plantilla del Fagor Industrial no se fiaba, y no les faltaba razón, porque el partido estuvo abierto y lleno de alternativas, pasando del dominio claro que los oñatiarras, a fases en la que los de Basauri le dieron la vuelta al marcador. Pero gracias a la gran actución del portero rojillo, al acierto en ataque y al impulso de la grada, la victoria se quedó en casa, y el sénior se mantiene invicto, tras ganar en Muskiz (24-25) en Herri Eguna, en el primer partido liguero.

Lo cierto es que fue una jornada redonda, porque el sénior femenino también se impuso (26-23) al Jarrilleras estrenando el casillero de victorias, tras la ajustada derrota de la primera jornada liguera en Elgoibar (25-24). Pese a su juventud el equipo que dirigen Ioritz Agiriano y Ane Kortabarria, ha empezado el campeonato con mucha ilusión y muy enchufadas.

Fútbol

En cuanto al balance futbolístico, destacar el excelente inicio de temporada de preferente femenino. Suma ya tres triunfos, el último (2-1) ante el Intxurre en Azkoagain, lo que hace compartan el liderato con Mutriku y Urnieta, que será precisamente el siguiente rival a batir, en un partido que se prevé muy intenso.

El preferente masculino ha tenido un despegue liguero más discreto. El domingo se trajo un punto de Azpeitia, tras empatar a uno ante el Ikasberri, y ocupa la octava posición en la tabla tras dos victorias, dos empates y una derrota. Lo cierto es que la liga ha empezado muy igualada y los de Endika Ruiz están a solo un punto de la segunda plaza, en la que hay un quíntuple empate, y a cuatro del liderato que ostenta el Mondra.

El primera regional también ganó (3-1) ante el Ikasberri, en una jornada, en general, bastante positiva para el Aloña ya que también vencieron: el juvenil de honor (2-1) Elgoibar; elcadete femenino (1-0) Arizmendi; el cadete de primera A (12-0) Antzuola; y el infantil femenino (3-8) en Eibar.