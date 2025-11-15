«Esperamos un partido muy competido, bonito de jugar y de ver, estamos con muchas ganas»

Marian González Lizarralde Oñati Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:17 | Actualizado 21:28h. Comenta Compartir

Los dos equipos más en forma de la preferente de fútbol guipuzcoana, miden sus rachas este domingo (16.30 horas) en Azkoagain. Un Aloña invicto en 8 jornadas, que suma 24 goles a favor y 2 en contra, recibe a un Getariako Keta que cuenta solo con un punto menos en la tabla con 21 goles a favor y 3 en contra. Ambos están igualados a victorias (7) pero el Aloña no ha encajado todavía ninguna derrota (sí un empate), algo que ya han probado los costeros.

«Los dos equipos llegamos en un buen momento, metiendo goles y encajando pocos. Ninguno pondrá las cosas fáciles y cualquier pequeño detalle puede marcar la diferencia. Hay que estar enchufados los 90 minutos» señala el entrenador Unai Garai.

Espera un partido «muy competido e igualado, bonito para jugar y para ver» y como la grada puede jugar un papel importante, anima a la afición a que les apoye. Tienen muchas ganas de hacer un buen partido y mantener el liderato y la imbatibilidad una semana más.

Garai está contento por el buen inicio de temporada, pero queda mucha liga por delante y por eso, sea cual sea el resultado, tiene claro que no hay que perder el norte. «Estamos ilusionados con el despegue y la implicación del equipo, pero siendo concientes de que esto no ha hecho más que empezar. Ganar supondría dar un paso importante (4 puntos de ventaja) , pero la temporada es larga, así que no hay que cegarse» relata.

El Aloña buscará mantener su identidad y solidez ante un adversario que venderá cara su derrota. Jugar en casa es un plus en este tipo de partidos, y por eso el club ha hecho un llamamiento a la afición a que acuda esta tarde a Azkoagain y disfrute de un duelo de altura.