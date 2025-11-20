Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Se han interpuesto dos denuncias y algunos vecinos de la zona han notificado la presencia de un dron en las inmediaciones

Martin Ruiz Egaña y M. González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:00

Está siendo un tema de conversación recurrente en las calles de Oñati. La Ertzaintza registró este pasado fin de semana hasta seis robos en viviendas ... unifamiliares del municipio, concretamente en los barrios rurales de Murgia, Berezao y Uribarri, donde se llevaron a cabo cuatro de los seis incidentes mencionados, y en la zona de Ugarkalde, donde se produjeron los dos restantes. Fruto de dichos acontecimientos se han interpuesto dos denuncias, aunque fuentes policiales apuntan que «no se pueden facilitar más detalles» debido a que se trata de hechos en investigación policial. El Ayuntamiento de Oñati también se ha negado a pronunciarse sobre estos robos hasta que se esclarezcan los hechos. Por el momento, este periódico ha podido saber que los ladrones se llevaron dinero y joyas de los inmuebles.

