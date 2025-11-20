La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana

Está siendo un tema de conversación recurrente en las calles de Oñati. La Ertzaintza registró este pasado fin de semana hasta seis robos en viviendas ... unifamiliares del municipio, concretamente en los barrios rurales de Murgia, Berezao y Uribarri, donde se llevaron a cabo cuatro de los seis incidentes mencionados, y en la zona de Ugarkalde, donde se produjeron los dos restantes. Fruto de dichos acontecimientos se han interpuesto dos denuncias, aunque fuentes policiales apuntan que «no se pueden facilitar más detalles» debido a que se trata de hechos en investigación policial. El Ayuntamiento de Oñati también se ha negado a pronunciarse sobre estos robos hasta que se esclarezcan los hechos. Por el momento, este periódico ha podido saber que los ladrones se llevaron dinero y joyas de los inmuebles.

Tecnología para vigilar

Es un suceso que llama la atención por varios aspectos. Son seis robos sufridos en un mismo fin de semana, todos en áreas rurales de un mismo municipio. Si el elevado número no fuera suficientemente sorprendente de por sí, los vecinos de la zona han denunciado haber visto un dron en inmediaciones de chalets y baserris en fechas previas y este mismo fin de semana.

Hace tiempo que los distintos cuerpos policiales tienen constancia de que delincuentes aprovechan la tecnología para vigilar viviendas o controlar si hay seguridad en las zonas que pretenden desvalijar, pero en Oñati no se había dado ningún caso hasta ahora, y por ahora las investigaciones policiales no han aclarado nada al respecto. No obstante, si se ven estos dispositivos sobrevolando propiedades particulares se recomienda notificarlo porque el vuelo de drones en zonas urbanas y sobre propiedades privadas está regulado y sujeto a restricciones.

Los drones no pueden sobrevolar zonas residenciales sin autorización expresa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, salvo que cumplan con requisitos específicos de seguridad y respeto a la privacidad. El operador debe contar además con una licencia y cumplir con normas de seguridad y protección de datos.