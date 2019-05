Errekalde se conjura contra los pronósticos de lluvia con un «carpón» Mañana goitibeheras. El vertiginoso descenso de Larrain Gain a Gorritxitxi es todo un clásico. / MARIAN Las fiestas contarán con un entoldado de 10x20 metros que cubrirá también el escenario que hoy estrenan Bad Sound, Cápsula, Unidad Alavesa y John Dealer MARIAN GONZALEZ OÑATI. Viernes, 17 mayo 2019, 00:12

Errekalde aprieta el acelerador festivo con ingredientes propios de tirón, como sus potentes festivales de rock o las goitibeheras, y un nuevo entoldado con el que la comisión de fiestas se conjura contra los presagios de lluvia.

«Hemos instalado un 'carpón' de 10x20 metros que cubrirá también el escenario. Es la carpa más grande que hemos montado hasta la fecha y el objetivo es que la lluvia no nos amargue las fiestas. Si decide acompañarnos, le plantaremos cara con mucha marcha y a cubierto» relatan desde la activa comisión, que ha convertido Errekalde en un referente de los más rockeros, sin dejar de lado ingredientes de gancho como los txorimalos, el mus, las romerías, las degustaciones o los bertsos.

Hoy 18.59 Txupinazo 19.00 Txorimalos. 19.05 Pintxo pote. 19.30 Degustación de cervezas. 19.30 Concentracion convocada por Sare en la plazoleta. 21.00 Festival de rock con Cápsuña, Bad Sound, Unidad Alavesa y John Denver and the Coconuts. Mañana 16.00 Bajada de goitibeheras. 17.00 El mago Potx. 18.00 Rock Kam Broom¡¡ Concierto móvil desde un camión con paradas en Atzeko Kale, Plaza, Kale Zaharra y Errekalde. 18.30 Txorimalos. 19.00 Degustación de cervezas. 22.00 Conciertos con Iruñerri Jamaica Clash y kontuz Erromeriya. Domingo 13.00 Exhibición de dantzaris txikis de Oñatz. 16.00 Campeonato de mus. 19.00 Festival de bertsolaris con Bittor Zubiagirre, Aitor Tatiegi, Aritz irigoien y Urko Arregi. A continución sorteo de la rifa de fiestas. 00.00 Itxafleros de despedida.

Para esta noche han vuelto a preparar un menú musical de lujo con dos bandas de culto, reconocidas por sus potentes directos. Se trata de los sonidos de garage rock y psicodelia salvaje de Cápsula, banda argentina establecida en Bilbao, pero que actúa por todo el mundo y acompañó a Pearl Jam en su gira latinoamericana. Y también de Bad Sound, pioneros de la escena vasca de hip hop y reggae que han girado por México y Japón, y participaron en el Rototom Sunsplash, uno de los festivales de reggae más importantes de Europa. El cartel lo completan los ataundarras Unidad Alavesa con sonidos folk-country-rock; y los legazpiarras John Dealer and The Coconuts, con un rock punkarra y fresco que no pasa desapercibido. Solo puede fallar el tiempo, y para que la climatología no sea un impedimento para disfrutar de la oferta para todos los públicos preparada hasta el domingo, Errekalde estrena carpa.

Hoy, el programa propiamente dicho arrancará a las siete de la tarde con el txupinazo, animado pasacalle de los cabezudos, pintxo-pote y degustación de cervezas.

Goitibeheras y camión musical

Mañana, el menú festivo ofrece una competición que junto a la programación musical se ha convertido en otro referente de las fiestas, la carrera de goitibeheras. El vertiginoso descenso de 900 metros desde la sociedad Larraingain a Errekalde dará comienzo a las 16.00 horas, y la carretera se cerrará a la altura del edificio de Telefónica una hora antes. Los vehículos han ganado en sofisticación en los últimos años, pero siguen requiriendo de intrépidos conductores para lanzarse cuesta abajo sobre un ligero y simple soporte metálico y unos rodamientos. Habrá cuatro categorías : ruedas de neumáticos, de rodamientos , ligeras y 'drift trike'.

Mientras las goitibeheras llenan de gente la cuesta de Gorritxitxi, los más txikis podrán disfrutar de los trucos de prestidigitación del mago Potx y a partir de las 18.00 Rock Kam Broom ofrecerá un concierto móvil desde un camión con paradas en Atzeko kale, la plaza, Kale Zaharra y Errekalde. Una original propuesta musical sobre ruedas.

A las 18.30 les llegará el turno a los txorimalos y a las 19.00 habrá degustación de cervezas. Por la noche, (22.00) a disfrutar con los ritmos jamaicanos Iruñerria Jamaica Clash y los trikiverbeneros de los legazpiarras Kontuz Erromeiya.

El domingo, exhibición de los dantzaris-txikis de Oñatz a las 13.00, mus a las 16.00, y festival de Txiparta Bertso Eskola a las 19.00. El txupinazo de despedida será a la medianoche.