Menos equipos que nunca y reflexión sobre el formato Sábado, 27 abril 2019, 00:16

El campeonato de fútbol de veteranos es un clásico, pero ha sufrido un importante bajón en la participación los últimos años, y de los 16 equipos que había en 2015, este año se ha pasado a nueve. La organización lleva mucho tiempo barajando replantear el formato, ya sea volviendo a Larraña como en los inicios con fútbol 8 o manteniéndose en Azkoagain con fútbol 11, pero con un modelo de competición que no sea tan larga. Pero cada verz que ha habido un proceso de reflexión y/o votación, ha salido adelante el formato tradicional, con la sangría de bajas de quienes prefieren otros formatos o les cuesta configurar equipo de fútbol once. De no ser por la inserción con la competición ya iniciada de Larraña, este año solo hubieran jugado 8 equipos, la mitad que hace cuatro años, así que muchos piensan que hay que hacer algo, «porque cada año hay más bajas y un campeonato tan largo con tan pocos equipos no tiene sentido». De momento, hoy se deciden las txapelas de la temporada 2018/19.