Doce alumnos de Jose de Azpiazu musika eskola en el festival de piano de Andoain I.M. OÑATI. Sábado, 26 enero 2019, 00:32

Consagrado ya como uno de los festivales de música de mayor relevancia de los últimos años, el festival de piano de Andoain (en su decimocuarta edición), volverá a celebrarse los próximos 16 y 17 de febrero .

Esta edición promete ser muy especial para los vecinos de Oñati y muy especialmente para los alumnos de la escuela de música José de Azpiazu, que visitarán el festival con doce alumnos del centro dispuestos a participar y a demostrar su talento ante el público. Entre las canciones que interpretarán se encuentran algunas como 'A long time ago', 'Crazy'bout you' o 'Ballad of our time'.

Antes de la llegada de la esperada fecha, los alumnos de la escuela así como de otros centros de estudio de piano de Debagoiena ofrecerán un concierto el miércoles 30 en el Seminario de Bergara a partir de las 19.00 horas.