Onati

Doblete futbolístico vespertino y sesión fotográfica matinal de todos los equipos

El preferente masculino recibe (16.30) al Lazkao y el Debagoiena de división de honor femenino (19.00) al Elgoibar

M. G

oÑATI.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

Todos los equipos de fútbol Aloña, incluidos los dos séniors femeninos Debagoiena Bailara que el club rojillo impulsa junto a la UDA y Arizmendi, pasarán hoy por el 'photocall' de Azkoagain para sacarse las fotos oficiales que ilustrarán el calendario del club del 2026.

Pero no será la única cita de la jornada en Azkoagain ya que habrá sesión continúa de fútbol vespertina.

El preferente masculino del Aloña se enfrentará al Lazkao, a partir de las 16.30, con la ilusión de seguir invicto y reforzar liderato. Se enfrentan los dos equipos más goleadores del campeonato (19 los locales y 18 los visitantes). Pero la diferencia de goles encajados es abismal, mientras el Aloña lleva un gol en contra, el Lazkao suma 18.

El testigo pasará luego, a partit de las 19.00, al Debagoiena de división de honor femenino, que se medirá al Elgoibar . Tras lograr el ascenso, las de 'Txisto' le están cogiendo el pulso a la categoría y son duodécimas en la tabla con dos puntos menos que su rival de esta tarde. Ganar supondría escalar a la zona media, mientras que la derrota les acercaría al furgón de cola.

