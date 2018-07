Doble ración musical al ritmo de 'Kalean' Protagonistas. Lindsay Beaver, tocando la batería en uno de sus conciertos, y Gari, en una imagen promocional, junto a la banda con la que comparte escenario Maldanbera. La canadiense Lindsay Beaver, esta tarde en Atzeko Kale, y Gari&Maldanbera, mañana en Lazarraga | El programa estival se despide hasta septiembre con dos conciertos de tirón NAIARA GONZÁLEZ OÑATI. Miércoles, 25 julio 2018, 00:45

La música canadiense y la euskaldun serán las protagonistas en las tardes de hoy y mañana, respectivamente, del programa cultural veraniego 'Kalean'. Una oferta que tiene como objetivo llevar la cultura, en general, y la música, en particular, a distintos rincones al aire libre, y que se ha visto condicionado este inestable mes de julio por el tiempo.

Hoy, el protagonismo recae en Lindsay Beaver, a las 19.00 horas en Atzeko Kale. Y mañana, a la misma hora, el relevo pasará a Gari & Maldanbera en los jardines Lazarraga donde aprovecharán para presentar su último trabajo titulado 'Estutu'.

Lindsay Beaver es mucho más que una joven con talento musical. Es una fuerza de la naturaleza que no conoce límites: cantante, batería, compositora y líder de la banda 'The 24th St. Wailers'. La canadiense, nacida en Halifax-Nueva Escocia, ha estado viajando los últimos años por Norte América y Europa ofreciendo su propia mezcla de rock ´n´ roll, soul, punk y blues. Su voz inabarcable y su potente manera de tocar la batería de pie, han dejado huella en festivales, teatros y clubs desde el Océano Ártico al Golfo de México, y hoy (19.00) intentará hacer lo propio en Atzeko Kale.

En su primera gira española ha conquistado a oyentes de Cazorla, Madrid y Gijón. Después de la parada ante el público guipuzcoano, marchará a conocer a los seguidores que le esperan en Salamanca, Soria y Burlada. En total, más de 10 conciertos presentando canciones como 'I found a love', 'Where is my honey?', 'You know' y 'Just Wait'.

La música de Beaver no se puede encasillar. La líder de la banda 'The 24th St. Wailers' combina estilos como el rock and roll, el soul, el blues e incluso el punk, con lo que consigue definir, a la perfección, su singular identidad musical. Sus composiciones y álbumes le han proporcionado innumerables éxitos y premios que incluyen una nominación a los Juno Awards en 2015 (los Grammy canadienses), 15 nominaciones a los Maple Awards, un premio Blues411 en 2015 y múltiples nominaciones a los premios Indie de Sirius.

El pop rockero de Gari

Después de varios años explorando los límites del formato dúo, Gari ha comenzado una nueva experiencia con Maldanbera. El ex de Hertzainak (un icono del rock euskaldun) navega ahora por un ensamblaje alrededor de pop junto a una banda instrumental integrada por el trío Natxo Beltrán, Oier Aldekoa y Miguel Moyano. Una formación clásica de batería, bajo y guitarra, que le permite tanto recuperar la esencia rock de sus canciones, como construir nuevas melodías de una manera más rodada.

Iñaki Igon Garitaonandia grabó siete álbumes con Hertzainak hasta que en 1995 tomó la decisión de continuar con su carrera musical en solitario. Desde entonces ha ido evolucionando musicalmente con distintos proyectos. Sus últimos compañeros de escenario son Maldanbera ( Miguel Moyano, guitarrista, Natxo Beltrán, batería y Oier Aldekoa, bajista). Juntos forman uno de los cuartetos más potentes de la esfera musical.

Mañana presentarán 'Estutu', un álbum de pop contemporáneo, producido y grabado por Jon Agirrezabal, muy conocido también por ser el guitarrista y letrista del grupo We Are Standard. De hecho, es Agirrezabal quien ha compuesto el tema que da título al disco.

En cada actuación, el popular vocalista acostumbra a interpretar canciones de discos anteriores como 'Bizitzak', 'Hil ez denak' y la mítica 'Esperantzara kondenatua'. En el concierto de mañana (19.00) sonarán las siete nuevas canciones que completan el CD, entre las que se encuentran, 'Emaidazu', 'Berlin' y 'Zerura'. Sonidos «más maduros» y letras potentes que el ex de Her-tzainak ha creado partiendo del pop, pero sin abandonar la esencia del rock que tanto le caracteriza.