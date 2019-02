Diseño participativo para equipar el Topagunea de Eltzia Topagunea. La idea es que luzca equipado para el verano. / MARIAN El viernes arranca un proceso que pondrá fin a la 'desnudez' del corazón del edificio MARIAN GONZALEZ Miércoles, 27 febrero 2019, 00:19

La vida que destila el espacio socio-cultural de encuentro, convivencia y creación compartida que es Eltzia, no tiene reflejo en su 'topagunea'.

Ocurría lo mismo con la fachada del edificio, que gracias a un colorista mural se ha convertido en el espejo de todo lo que se cuece en el interior. Así que siguiendo la estela de esa experiencia de diseño participativo, el Ayuntamiento ha decidido destinar 15.000 euros al equipamiento del topagunea.

«Lo fácil hubiera sido adjudicar a una empresa el trabajo y ya está, pero tras el buen sabor de boca que dejó el mural de la fachada, y siguiendo la filosofía que ha marcado el proyecto desde sus inicios, serán los propios eltzekides los que consensúen el tipo de mobiliario y decoración del Topagunea» ha explicado la edil de cultura y participación, Nerea Zubia.

El objetivo es que la actualmente semidesnuda superficie de 234 metros cuadrados haga honor a su nombre y sea un área más moderna, cómoda y funcional, que fomente el encuentro entre los distintos colectivos.

Tanto el Ayuntamiento como los eltzekides tienen claro que «debe ser un lugar adaptable a distintas situaciones. Que en un visto y no visto pase de ser un área agradable para la interacción fuera del espacio particular y el día a día de cada colectivo, a poder albergar conciertos, exposiciones o asambleas propias o externas, y por eso no será un equipamiento estático».

Adaptable y multifuncional

Según ha explicado la técnico de participación, Onintza Andrés, «se han dibujado distintos escenarios posibles teniendo en cuenta que el topagunea además de dar respuesta a la propia dinámica de funcionamiento de los usuarios del inmueble, suele ser también receptor de actividades impulsadas fuera de Eltzia. Hay que contemplar la realidad del día a día ( punto de paso y encuentro), citas más ruidosas y actividades que exigen una cierta tranquilidad. Por eso lo lógico es que sean elementos ligeros, multifuncionales y fáciles de mover» relata.

Para dar contenido, dibujar y cuantificar las distintas ideas que surjan, el Ayuntamiento ha optado por un diseño colaborativo con el equipo de arquitectura Pez Estudio de Bilbao.

Profesionales de este estudio visitarán pasado mañana el Topagune de Eltzia para conocer el recinto y hacer unas primeras propuestas que irán consensuando su diseño final con la comisión constituid a tal fin con los eltzekides.

Como ya se hiciera con el mural, esa comisión trabajará codo con codo con la empresa adjudicataria en definir el proyecto, que una vez perfilado se votará en asamblea. También decidirá si el montaje se hace en 'auzolan' o no.

Si no hay contratiempos, el nuevo Topagunea estará listo para el verano. «La idea es que esté equipado para junio» concluyó Zubia.