Desalojada la cooperativa Lana después de que se haya desatado un pequeño incendio
El fuego, que al parecer ya está controlado, se ha originado en una máquina cuando varios empleados trabajaban en el interior del recinto
I.G.
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:38
Un pequeño fuego ha obligado esta tarde a desalojar la cooperativa Lana, ubicada en Oñati. El incendio se ha originado a las 20.50 horas, ... concretamente en una máquina de la propia cooperativa. Una vez desatado el fuego, dotaciones de Bomberos y agentes de la Ertzaintza se han personado en el lugar para extinguir las llamas.
Los trabajadores de esta cooperativa, especializada en fabricación en encofrado de madera y pellets, han sido desalojados y pasadas las 21.15 se mantienen fuera de la empresa a la espera de que se terminen de sofocar las llamas.
Según el Departamento de Seguridad, el incendio no se ha extendido y parece estar bastante controlado, a la espera de que los servicios de emergencia finalicen las labores de extinción. No ha habido que lamentar heridos a causa del fuego.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.