Desalojada la cooperativa Lana después de que se haya desatado un pequeño incendio

Un pequeño fuego ha obligado esta tarde a desalojar la cooperativa Lana, ubicada en Oñati. El incendio se ha originado a las 20.50 horas, ... concretamente en una máquina de la propia cooperativa. Una vez desatado el fuego, dotaciones de Bomberos y agentes de la Ertzaintza se han personado en el lugar para extinguir las llamas.

Los trabajadores de esta cooperativa, especializada en fabricación en encofrado de madera y pellets, han sido desalojados y pasadas las 21.15 se mantienen fuera de la empresa a la espera de que se terminen de sofocar las llamas.

Según el Departamento de Seguridad, el incendio no se ha extendido y parece estar bastante controlado, a la espera de que los servicios de emergencia finalicen las labores de extinción. No ha habido que lamentar heridos a causa del fuego.