Imagen aérea de la cooperativa Lana.

Desalojada la cooperativa Lana después de que se haya desatado un pequeño incendio

El fuego, que al parecer ya está controlado, se ha originado en una máquina cuando varios empleados trabajaban en el interior del recinto

I.G.

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:38

Un pequeño fuego ha obligado esta tarde a desalojar la cooperativa Lana, ubicada en Oñati. El incendio se ha originado a las 20.50 horas, ... concretamente en una máquina de la propia cooperativa. Una vez desatado el fuego, dotaciones de Bomberos y agentes de la Ertzaintza se han personado en el lugar para extinguir las llamas.

