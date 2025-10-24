Cuarenta años de brazadas... y en plena forma

25 aniversario. Nadadores y exnadadores en el exterior de la piscina en 2010 tras los duelos de celebración de las bodas de plata del club.

Marian González Lizarralde OÑATI. Viernes, 24 de octubre 2025

La sección de natación del Aloña está de celebración este fin de semana, cumple 40 años de pasión y dedicación a un deporte 'minoritario' que en Oñati siempre ha tenido una excelente salud, y no solo se mantiene a flote, sino que encara el futuro ilusionado.

«Quitando a los dos grandes, que están a otro nivel, somos de los clubes de Gipuzkoa que más gente movemos y eso es motivo de orgullo» señala el presidente Xabi Gordoa. Él, como la mayoría de los componentes de la junta directiva lleva el cloro en las venas y tras la 'jubilación' de Artza, siguen su estela.

La sombra del 'alma mater' del club es alargada y, como nadie dudaba, sigue vinculado a la natación rojilla. Una gran familia que a lo largo de cuatro décadas se ha forjado un nombre en el exigente mundo de la natación con representantes en todos los campeonatos de Gipuzkoa y Euskal Herria y tres nadadores en los campeonatos de España el curso pasado.

En la actualidad el equipo de natación del Aloña lo forman 93 nadadores y 5 entrenadores que con esfuerzo, dedicación y pasión buscan crecer en éxitos, pero sobre todo en valores y compromiso. El espíritu de sacrificio es una de las virtudes de este deporte. Y lo demuestran cada día acudiendo a nadar a las seis de la mañana a Zubikoa. Pero la entrega y dedicación han cundido, y el Aloña cuenta con infinidad de títulos de Gipuzkoa y Euskadi e incluso con medallas en campeonatos estatales.

Uno de los nadadores locales más laureados ha sido Unai Pedregal, que en los años 90 logró seis medallas estatales de plata y bronce, y ahora trata de aportar su experiencia en el staff técnico que capitanea Josune Odriozola. El fue uno de los ocho nadadores oñatiarras que participó en la primera competición oficial hace 40 años. Junto a Pedregal se lanzaron al agua Iban Mugarza, Iñigo Seco, Olatz Alzelai, Gorka Esteve, Yolanda Muñoz, Ana Larrea y Yolanda Garate.

Ellos dieron las primeras brazadas de un club, que hoy en día tiene un centenar de discípul@s, y todo estos años ha logrado importantes éxitos. Destacan los obtenidos por Ibon Alberdi, Unai Vázquez, Liher Ugarte, Amaia Andueza, Kepa Alberdi, Ane Saenz de Galdeano, Xabier Urbina, Nerea Díaz, Eric Ugarte, Josune Odriozola o Ane Madina, entre otros. Sin olvidar a la actual generación con Aimar Urzelai, Julen Pedregal y Alixe Ojea luciendo la camiseta rojilla en los últimos campeonatos de España.

Duelos, merendola y lunch

Pero al margen de los títulos y las cronos de los nadadores federados, el Aloña está muy orgulloso de su trabajo con los escolares y de haber enseñado a nadar y a disfrutar del agua a cientos de oñatiarras.

Y ese espíritu de disfrute es el que prima en las celebraciones organizadas este fin de semana. Aprovechando la primera jornada liguera infantil, junior y absoluta de la temporada provincial que esta tarde, a partir de las 15.30 horas, se disputa en Zubikoa (obligando a cerrar las instalaciones acuáticas), se ha organizado una pequeña fiesta de cumpleaños.

Tras la competición oficial exnadadores del club se medirán a la hornada actual en un 'pique intergeneracional' en clave festiva que culminará con un animado lunch de la familia igerilari. Un encuentro deportivo y gastronómico que ayer por la tarde se encargaron de abrir los más txikis del club con juegos de agua en la piscina y merienda en la sociedad Kurtzebaltz.

La natación oñatiarra celebra su 40 cumpleaños en plena forma y con un deseo cumplido: la renovación de la piscina que reclamaban en cada aniversario redondo es ya una realidad tras la inauguración de Zubikoa Barrixa en 2021.