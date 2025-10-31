Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La necesidad de intervención se vio agravada en julio por la caída de un rayo que destruyó una de las esculturas y causó diversos daños. ROYO

Oñati

La crisis en la obra pública demora la restauración de la antigua universidad

La primera licitación quedó desierta y la Diputación ha hecho una segunda por vía de urgencia, mejorando las condiciones porque los fondos Next apremian

Marian González Lizarralde

Oñati

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:25

El proyecto de restauración de la Universidad Sancti Spiritus no gana para sustos. Si el 11 de julio la necesidad de intervención se vio ... agravada por un rayo que destruyó una de las esculturas del monumental edificio. Ahora es la crisis de adjudicaciones de obra publica, la que está demorando el proyecto.

