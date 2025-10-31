La crisis en la obra pública demora la restauración de la antigua universidad

El proyecto de restauración de la Universidad Sancti Spiritus no gana para sustos. Si el 11 de julio la necesidad de intervención se vio ... agravada por un rayo que destruyó una de las esculturas del monumental edificio. Ahora es la crisis de adjudicaciones de obra publica, la que está demorando el proyecto.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha licitado por segunda vez, y por vía de urgencia, la primera fase de la cura de salud que necesita la antigua universidad, concretamente la restauración de las fachadas exteriores y del claustro, así como del tejado.

A la primera convocatoria no se presentó ninguna propuesta, y se ha hecho una nueva con mejores condiciones, tanto en el precio (se ha incrementado a casi 239.000 euros el presupuesto) como en el plazo de ejecución (ampliado de 7 a 9 meses) si bien se considera «conveniente» finalizarlo cuanto antes para evitar la pérdida de la financiación europea.

El plazo de presentación de propuestas se cierra este lunes y en la Diputación y el Ayuntamiento cruzan los dedos para que no haya que poner a prueba el dicho a la tercera va la vencida.

La primera fase de la rehabilitación de uno de los edificios más emblemáticos y de mayor valor patrimonial de Gipuzkoa tiene un presupuesto de 2.323.656 euros (iva incluido) y el tiempo apremia porque la financiación de las obras procede del Fondo Europeo Next Generation y existe un plazo estricto para su desembolso.

Propuestas hasta el lunes

La portada, torreones y fachada principal, así como las cubiertas de la Universidad Sancti Spiritus requieren una intervención que respetará y potenciará el carácter patrimonial del inmueble, garantizando su sostenibilidad en términos sociales, económicos y culturales. De hecho el proyecto integral redactado por el estudio de arquitectura Tabuenca & Leache, permitirá adecuar espacios para la futura Oficina de Turismo de Oñati, mejorar la accesibilidad, implantar medidas de eficiencia energética, y adecuar el edificio para nuevos usos culturales y turísticos.

De momento es la primera fase de la restauración la que ha vuelto a salir a concurso y el lunes finaliza el plazo de recepción de ofertas a la licitación.

Además de limpiar y reparar la mampostería de las fachadas, resaltando los elementos de sillería, y aplicando un revestimiento hidrófugo de protección, la intervención proyectada contempla el estudio de la cámara bufa, la revisión de las gárgolas y el canalón semicubierto del claustro y la restauración del tejado. Asimismo, se propone rehabilitar las dos puertas de madera del edificio y, en cuanto a la escultura de la pilastra que fue destruida por un rayo, realizar e instalar una nueva pieza.