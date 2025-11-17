«Estamos muy contentos, tanto por el juego desplegado como por el resultado»

Hay quien dice que el fútbol es un estado de ánimo, que las inercias, aunque invisibles, también juegan, así que el Aloña logró el ... domingo más que tres puntos. No solo certificó su excelente racha y dinámica imponiéndose al segundo clasificado, es que además demostró que está de dulce metiéndole cuatro goles a un Getariako Keta que en los dos meses de competición solo había encajado tres goles. Y lo hizo además en un partido que, pese a lo abultado del resultado, estuvo muy igualado. Un severo correctivo para un sólido rival que se desmoronó tras el 2-0, encajando tres goles en los últimos siete minutos en un golpe moral, además de matemático.

El entrenador Unai Garai se mostraba este lunes «muy contento tanto por el juego desplegado como por el resultado». Y no es para menos, ya que la victoria permite a los rojillos despegarse en el liderato con cuatro puntos de ventaja sobre Getariako e Idiazabal que se medirán las caras el sábado en un duelo, del que el Aloña puede sacar tajada,

El técnico local destacó la intensidad del partido frente a los costeros. «Estuvo muy competido a pesar del marcador final, pero hicimos bien las cosas y merecimos los tres puntos. Tras ponernos por delante, no nos echamos atrás y seguimos buscando gol y eso tuvo su premio». No obstante, volvió a recalcar que la liga no ha hecho más que comenzar. «Estoy muy contento con el trabajo, con lo bien que está respondiendo el equipo, pero estamos en la novena jornada, quedan aún 21 y lo hecho hasta ahora no valdrá para nada, sino le damos continuidad. Hay que seguir enchufados porque el campeonato es muy largo» sentenciaba.

De momento, plantilla y afición disfrutan de un liderato más sólido y de mantener la imbatibilidad una semana más. Es el único equipo de los dos grupos de la preferente guipuzcoana que aún no conoce la derrota y cuanto más dure la racha más fácil será alcanzar el objetivo final: el ascenso. La siguiente cita es el sábado ante Anaitasuna, en una jornada en la que victoria también puede tener doble premio por el duelo directo entre sus perseguidores, segundo y tercero en la tabla.