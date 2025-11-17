Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alonso abrió el marcador en el 55, Zubiagirre marcó el segundo y Arregi e Irizar redondearon la goleada. M. G.

Oñati

«Estamos muy contentos, tanto por el juego desplegado como por el resultado»

El preferente de fútbol se despega en el liderato tras hacerle cuatro goles a un Getariako Keta que solo había encajado tres en ocho jornadas

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Hay quien dice que el fútbol es un estado de ánimo, que las inercias, aunque invisibles, también juegan, así que el Aloña logró el ... domingo más que tres puntos. No solo certificó su excelente racha y dinámica imponiéndose al segundo clasificado, es que además demostró que está de dulce metiéndole cuatro goles a un Getariako Keta que en los dos meses de competición solo había encajado tres goles. Y lo hizo además en un partido que, pese a lo abultado del resultado, estuvo muy igualado. Un severo correctivo para un sólido rival que se desmoronó tras el 2-0, encajando tres goles en los últimos siete minutos en un golpe moral, además de matemático.

