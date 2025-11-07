El concurso de escaparates de Navidad abre inscripciones hasta el día 28

La cuenta atrás de la Navidad ya ha comenzado. A la cada vez más temprana instalación de adornos, se suma la apertura de la ... inscripción al concurso de escaparates, que consolida el premio otorgado por el público infantil (menores de entre 5 y 12 años); y que todos los establecimientos participantes recibirán una ayuda de 50 euros

Según las bases, la inscripción podrá realizarse hasta el día 28 y los escaparates deberán estar preparados para el 9 de diciembre. El jurado repartirá tres premios (de 500, 300 y 200 euros) y el público dos, el denominado «popular» de siempre (500 euros) y el infantil (300 euros).

Además, se consolida la partida para premiar con 50 euros a todos los comercios que participen en el certamen para reconocer su trabajo e impulsar la participación, que ha decaído bastante los últimos años. El año padado participaron un total de 23 establecimientos.

Votar tiene premio

Tanto los votantes adultos que podrán votar en la web municipal, con códigos QR que habrá en cada comercio y a través de Kontzejupetik, como los txikis, que podrán hacerlo en urnas que se instalarán en el gazteleku y la ludoteca, participarán en el sorteo de un vale de compras en los comercios de Oñati, de 100 euros.

Los comerciantes tratarán de buscar la fórmula con la que captar la atención de la gente y el jurado. El jurado, por su parte, valorará «la composición, iluminación, coloridad y originalidad de los escaparates» para designar los galardones del certamen navideño.