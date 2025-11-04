Cita con la creatividad y el talento para narrar historias en un reto contrarreloj de 11 horas

Marian González Lizarralde OÑATI. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:31

Hay muchas formas de disfrutar del mundo del vídeo, la creación y el celuloide, y en Oñati la más popular, llegado el otoño, es el rally de cortometrajes, que el lunes abrió la inscripción en olr.antolakuntza@gmail.com y ayer ya contaba con 14 equipos inscritos. Un excelente termómetro, sin duda, del tirón que tiene una cita que el sábado cumplirá dieciséis ediciones de pasión por el cine casero sin renunciar al glamour de un photocall y una gala con premios propios: los txankamuas.

Los participantes (un máximo de 20 grupos) podrán sentirse cineastas por un día y trabajar a contrarreloj todas las fases del proceso creativo. Deberán desarrollar la idea, el guion, grabar, hacer el montaje y realizar el audiovisual definitivo en un total de once horas.

En Oñati hay verdaderos artistas, y la cita es todo un clásico, que arranca a las 8.00 de la mañana con la presentación de los grupos en Santa Ana y finaliza hacia la medianoche en el mismo escenario tras la exitosa entrega de premios.

Los trabajos a desarrollar deberán tener una duración mínima de un minuto y máxima de tres, y deberán presentarse para las 19.00 horas en Santa Ana, que será la base de operaciones. Se les planteará un género y un objeto obligado, y tendrán que desarrollar un guión, hacer la grabación en euskera y el montaje con sus medios.

La organización anunció ayer «novedades» que desvelarán el mismo sábado y recordó que la inscripción estará abierta hasta el viernes.

La gala en la que podrán verse todos los trabajos presentados arrancará a las 22.00 , media hora después del photocall, y podrá seguirse también por streaming en el canal de youtube de OLR. Los tickets gratuitos (dos por persona) se repartirán el mismo sábado a las 17.00 en Santa Ana.

El jurado otorgará tres premios con el txankamua para el ganador. Además, habrá un galardón otorgado por el público que acuda al visionado, otro por la organización y reconocimientos también a la mejor interpretación. Será la guinda a una jornada de cine que solo necesita la complicidad del tiempo, bastante esquivo con la anual fiesta del cine en pequeño formato oñatiarra.