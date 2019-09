El cierre de Udana visibiliza el secular aislamiento y la apatía institucional En la primera fase se reconstruirán los puentes más cercanos a Udana y en la segunda los de Olapoto. / MARIAN Los ayuntamientos de Oñati y Legazpi han solicitado una línea directa, que no obligue a realizar transbordos, durante cuatro meses La solución que ofrece Lurraldebus es «una tomadura de pelo» para los usuarios MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 15 septiembre 2019, 01:05

El cierre de la carretera de Olabarrieta entre Oñati y el puerto de Udana a partir de mañana ha desatado una ola de indignación en el municipio. Más que por el corte de tráfico y la obra en sí, que son molestos pero necesarios, por la apatía, desinterés, falta de tacto o ignorancia de la situación de las infraestructuras viarias y la problemática del transporte público que ha vuelto a evidenciarse una vez más.

«No es de recibo que oñatiarras y legazpiarras, que somos los más afectados por el cierre de la carretera, tengamos que hacer transbordos en Arrasate y en Zumarraga para llegar a Oñati y Legazpi, y la Diputación salga diciendo que 'para atender las necesidades de conexión entre la comarca de Debagoiena y el Alto Urola, y mitigar la afección del corte de la carretera que une Oñati con Legazpia va a prestar un servicio directo de autobús entre Arrasate y Zumarraga'. Nos parece una tomadura de pelo» criticaban el viernes usuarios de la línea que enlaza Arrasate y Zumarraga, pasando por Oñati y Legazpia.

«Una vez más, nos borran del mapa, siempre pasa lo mismo. Lo más lógico es que esa nueva línea directa que se pone en marcha mañana arrancase en Oñati, no en Arrasate, y finalizase en Legazpi, no en Zumarraga, evitando que para llegar de Oñati a Legazpi o la inversa haya que hacer varios transbordos».

«Es una bofetada más. En todo lo referente a comunicación vial y transporte público somos un pueblo de tercera», se lamentaban no solo usuarios del autobús, sino también vecinos que no entienen como «Oñati tiene las carretas que tiene. Si el tráfico hacia San Prudencio ya es intenso en sí, sobre todo en las horas punta, ahora se pondrá peor, ya que será la única vía de entrada y salida de Oñati. Como se produzca un desprendiemiento o accidente serio, se va a montar una buena».

Fuera de los grandes planes

Lo cierto es que la sensación de aislamiento y desamparo institucional viene de lejos. Oñati es un municipio con importantes ventajas comparativas respecto a otros pueblos de la provincia y de la comarca. Dispone de grandes recursos medioambientales y paisajísticos y de abundante espacio físico para una expansión económica sostenible de la que carecen muchos municipios.

Por otro lado, una fuerte personalidad histórica y un pasado próspero han legado un rico patrimonio histórico-artístico que se integra armónicamente en el conjunto urbano. Sin embargo este entorno medioambiental, paisajístico y urbano, que garantiza una aceptable calidad de vida, no ha sido suficiente para permitir un desarrollo del sector servicios, porque Oñati ha sufrido siempre la cruz de la accesibilidad. El estar apartada de los ejes principales de comunicaciones, que es donde se ha asentado el desarrollo económico, la ha obligado a vivir exclusivamente de las iniciativas empresariales que surgían en el municipio, que afortunadamente, como en el caso del Grupo Ulma, han experimentado una gran expansión y generado una riqueza económica y social.

Pero las malas comunicaciones también han provocado algunas deserciones, como ocurrió con Cegasa. Afortunadamente, el mundo empresarial local ha apostado mayoritariamente por la villa y empresas como Natra, Garay, Stadler, Chinchurreta, Lana o Mondragon Unibertsitatea, además de Ulma han acometido importantes inversiones.

El trazado vial oñatiarra, que cuenta con más de cuatro siglos de antigüedad, ha sufrido naturalmente mejoras, como la aper tura de la variante de Zubillaga en 2004 o las obras realizadas en el puerto de Udana el año pasado, pero Oñati sigue estando marginada de los grandes planes y sus accesos siguen siendo los mismos del siglo pasado: San Prudencio y Udana.

El Ejecutivo Autónomo echó atrás la propuesta del Ayuntamiento de construcción de un nuevo acceso Epele-Oñati que acercase al municipio a la autopista Eibar-Gazteiz. Tampoco accedió a que el corredor transversal Beasain-Durango pasará por Oñati. Y conviene recordar que en esta vía, para solucionar la conexión entre Zumarraga y Epele (Arrasate) había dos opciones: el paso por Descarga, en beneficio de Antzuola y Bergara, o el paso por Udana incorporando en el trazado a Legazpi y Oñati.

Dado que las distancias son similares y que Bergara está perfectamente comunicada al estar sobre la vía Eibar-Gasteiz, hubiera sido razonable realizar un esfuerzo, aunque el coste fuera superior, por incorporar a Legazpi y Oñati a una vía de comunicación rápida y equilibrar la situación de los distintos municipios en la red de comunicaciones. Sin embargo, los diseñadores del Plan de Carreteras optaron por marginar a Oñati y Legazpi en beneficio de Bergara, que se ha convertido en un nudo de comunicaciones.

En cuanto a la Eibar-Gazteiz, es cierto que estamos mucho más cerca de una vía rápida, pero al acceso a la autopista y a la comarca, sigue siendo la carretera entre Oñati y San Prudencio.

La administración pública no tendría que limitarse a la mejora de los grandes ejes, sino que debería permitir mejorar el sistema de comunicaciones en su conjunto de forma equilibrada para que ningún núcleo importante de población viese limitadas sus expectativas de desarrollo por problemas de accesibilidad. En este sentido, el cierre de Udana y la solución de Lurraldebus ha vuelto a evidenciar esa apatía institucional. No son las obras las que han crispado los ánimos, sino la sensación de desamparo, de no pintar nada.