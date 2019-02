La cantera ciclista sigue creciendo Listos para rodar. La puesta de largo de la cantera ciclista más nutrida de los últimos años tuvo lugar el sábado en Etxe Aundi. / MARIAN El Aloña tendrá esta campaña bajo su disciplina a 37 corredores y organizará 8 carreras Pedaladas de ilusión y una excelente climatología presidieron la presentación de la temporada txirrindulari MARIAN GONZÁLEZ Martes, 19 febrero 2019, 00:17

Desde 1967 el Aloña no ha parado de rodar y trabajar por el impulso del ciclismo. Han pasado ya más de cinco décadas pero se mantienen la ilusión y un buen número de citas que son todo un clásico. Y lo que es más importante, la familia txirrindulari no solo goza de una excelente salud, sino que no para de crecer en todos los sentidos. No solo en número corredores (este año tendrá bajo su disciplina a 37) , también en la organización de carreras, faceta en la que es el club más activo de Gipuzkoa.

Hay buen ambiente, ganas de contagiar el gusanillo del ciclismo a las nuevas generaciones y una directiva muy implicada y cercana. Así que con estas premisas y una climatología excelente, no es de extrañar que la presentación de las promesas de la bicicleta el sábado en Etxe Aundi fuera un éxito. El encuentro en el que técnicos, familiares y directivos respaldan a la cantera local, fue de los más concurridos y soleados que se recuerdan.

Benjamines. Danel Alonso, Manex Axpe, Andoni Egiburu, Manex Erle, Peru Guenetxea, Alan Hernández, Danel Irizar, Aimar Irizar, Oihan Irizar, Liher Legorburu eta Aitor Murguzur. Directores Ruper Arkauz, Juan Carlos Buquete e Iban Murua. Patrocinador: Bizipoz. Alevines. Arantxa Anduaga, Ibai Buquete, Xabat Erle, Izar Eskibel, Enaitz Guridi, Xabat Irizar, Danel Markuleta, Izar Unzurrunzaga y Jon Sánchez. Directores Ruper Arkauz, Juan Carlos Buquete e Iban Murua. Patrocinador: Bizipoz. Infantiles. Aritz Arregi, Alex Beristain y Markel Zubia. Directores Ruper Arkauz, Juan Carlos Buquete e Iban Murua. Patrocinador: Bizipoz. Cadetes. Aitor Altube, Beñat Buquete, Danel Casais, Aimar Erostarbe, Xabat Castaños y Aimar Madina. Directores Julen y Kepa Umerez. Patrocinador: Ulma. Júniors Josu Álvarez (Elgoibar), Unax Arregi, Ander Blázquez, Unai Cueva, Aritz Plazaola, Iker Ugarte (Bergara), Aritz Torres, y Lander Uribesalgo (Bergara). Directores Mikel Fernández, Aitor Umerez y Julen Arkauz. Patrocinador: Ulma.

El Aloña afronta la campaña con treinta y siete ciclistas distribuidos en cuatro formaciones, y como organizador asumirá la puesta en pie de siete pruebas entre marzo y septiembre, además de la anual cita navideña con el ciclocross.

La escuela ciclista, que es la que más crece, tendrá tres categorías y 23 deportistas. Once benjamines tratarán de aprender y disfrutar en el pelotón multicolor bajo la tutela de Ruper Arkauz, Juan Carlos Buquete e Iban Murua con el patrocinio de Bizipoz kafe. Son Danel Alonso, Manex Axpe, Andoni Egiburu, Manex Erle, Peru Guenetxea, Alan Hernández, Danel Irizar, Aimar Irizar, Oihan Irizar, Liher Legorburu y Aitor Murguzur. Mismos 'profes' y patrocinadores tendrán los alevines: Arantxa Anduaga, Ibai Buquete, Xabat Erle, Izar Esquibel, Enaitz Guridi, Xabat Irizar, Danel Markuleta, Izar Unzurrunzaga y Jon Sánchez. Así como los infantiles Aritz Arregi, Alex Beristain y Markel Zubia.

La plantilla cadete la componen, a su vez, seis corredores (Aitor Altube, Beñat Bukete, Danel Casais, Unai Cueva, Aimar Erostarbe, Xabat Castaños y Aimar Madina), y está dirigida por Julen y Kepa Umerez con el apoyo económico de Ulma. Y por último, el equipo juvenil lo integran ocho ciclistas (Unax Arregi, Ander Blázquez, Unai Cueva, Aritz Plazaola, Aritz Torres, los bergararras Iker Ugarte y Lander Uribesalgo y el elgoibartarra Josu Álvarez), que han demostrado ya su valía e intentarán seguir en la brecha dirigidos por el trío compuesto por Mikel Fernández, Aitor Umerez y Julen Arkauz, bajo el patrocinio también de Ulma.

Los primeros en rodar serán los cadetes, que el domingo corren en Eibar, con el pelotón cruzando Oñati. Luego en pocas semanas, todos estarán ya inmersos en la temporada competitiva.

En el pelotón aficionado tampoco faltarán ciclistas oñatiarras: Xabi Murgiondo en el Laboral Kutxa; Ander Gartzia y Julen Otero (que ha subido este año) en Debabarrena; y Gaizka Maiztegi (Hostal Latorre). Además Ekaitz Txintxurreta (en Huesca por estudios) correrá varias carreras como independiente con el Aloña. En féminas, Garazi Erostarbe seguirá en el Murias Limosin de categoría sub23 y Sara Arregi en las cadetes del Ogiberri.

Faceta organizadora

Como organizador el Aloña asumirá además la puesta en pie de ocho pruebas. El calendario de carretera se abrirá el 16 marzo con escolares cerrándose el 14 de septiembre con aficionados. Entre ambas habrá otras 5 citas. El 16 de junio cadetes en Olakua (que albergará el campeonato de Gipuzkoa); el 21 de junio, el prólogo contrarreloj de la Vuelta a Gipuzkoa para juveniles; el 20 de julio el Criterium de montaña Arantzazu y el 7 de septiembre la San Miguel, también para juveniles. Además, el Aloña apoyará con su infraestructura la última etapa de la Emakumeen Bira que el 25 de mayo se celebrará en Oñati.

Queda toda una campaña por delante en la que luchar, aprender a sufrir, y cumplir ilusiones sobre la bicicleta.