Las y los nadadores y exnadadores que participaron en el pique intergeneracional disputado para celebrar cuatro décadas de brazadas del Aloña, en la grada de la piscina. FOTOS MARIAN

Oñati

Brazadas, pañuelito, homenaje... y a por los 50

La sección de natación del Aloña festejó su 40 aniversario nadando, comiendo y cantando bertsos

Marian González Lizarralde

Oñati

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:29

«Uretatik kanpo ta uretan, disfrutau dugu benetan, jarraittu daigun oiñ arte, legez, beste berrogei urtetan». Esta última estrofa de los bertsos que Aitor Tatiegi ... dedicó a la sección de natación del Aloña en la celebración de su 40 aniversario, resumen el espíritu de los actos que el fin de semana han vestido de fiesta a la natación oñatiarra.

