Brazadas, pañuelito, homenaje... y a por los 50

«Uretatik kanpo ta uretan, disfrutau dugu benetan, jarraittu daigun oiñ arte, legez, beste berrogei urtetan». Esta última estrofa de los bertsos que Aitor Tatiegi ... dedicó a la sección de natación del Aloña en la celebración de su 40 aniversario, resumen el espíritu de los actos que el fin de semana han vestido de fiesta a la natación oñatiarra.

Txikis primero, e infantiles, júniors, séniors y 'veteranos', después, han soplado las velas del 40 cumpleaños igerilari nadando y compitiendo, que es lo suyo, poniéndose el pañuelito conmemorativo y compartiendo vivencias en clave gastronómica festiva. Citas en las que se ha puesto en valor la pasión y el compromiso de cientos de nadadores todos estos años y el trabajo desarrollado por las distintas directivas, con un homenaje, como no podía ser de otra forma, a Xabier Infante 'Artza' por sus 40 años de dedicación a la natación. Desde 1985 hasta 2019 como entrenador, y desde entonces como miembro de la junta directiva. Y además el 'alma mater' del club tiene cuerda para rato, porque tras recibir el cariño y el reconocimiento de la familia igerilari, invitó a todos los presentes a juntarse de nuevo en el 50 aniversario. Quedan muchos largos hasta entonces, pero afortunadamente, la cantera igerilari goza de una excelente salud, que como dice el bertso ojalá dure 40 años más.