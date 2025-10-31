Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Bertan behera gelditu da kale garbitzaileen greba mugagabea

Marian González

Ostirala, 31 urria 2025, 14:02

Oñatiko kale garbitzaileek bertan behera utziko dute, gaur ostirala, 13:30etik aurrera, 2026ko egutegiari lotuta abiarazita zuten greba mugagabea Udalak jaso duen jakinarazpenaren arabera. Azken asteotan, udal ordezkari politikoez, teknikariez, langile ordezkariez eta kale garbiketako langileez osaturiko mahai tekniko bat eratu da, bi aldeek egoki ikusten duten egutegia zehazten joateko. Udalak hasieratik adierazi du negoziatzeko prestutasuna. Greba bertan behera geratu bada ere, akordioa lantzen jarraitzeko konpromisoa adierazi die langile ordezkariei

