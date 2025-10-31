Bertan behera gelditu da kale garbitzaileen greba mugagabea
Marian González
Ostirala, 31 urria 2025, 14:02
Oñatiko kale garbitzaileek bertan behera utziko dute, gaur ostirala, 13:30etik aurrera, 2026ko egutegiari lotuta abiarazita zuten greba mugagabea Udalak jaso duen jakinarazpenaren arabera. Azken asteotan, udal ordezkari politikoez, teknikariez, langile ordezkariez eta kale garbiketako langileez osaturiko mahai tekniko bat eratu da, bi aldeek egoki ikusten duten egutegia zehazten joateko. Udalak hasieratik adierazi du negoziatzeko prestutasuna. Greba bertan behera geratu bada ere, akordioa lantzen jarraitzeko konpromisoa adierazi die langile ordezkariei