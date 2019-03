La Banda hará un guiño a 'El Padrino' y 'Chicago' en el recital de mañana en Santa Ana M.G. OÑATI. Sábado, 23 marzo 2019, 00:10

La banda sonora de 'El Padrino' representa uno de los grandes hitos de la música cinematográfica y sus temas principales han alcanzado una popularidad inimaginable, inmortalizando para siempre a Nino Rota. Es un todo un clásico, al que la Banda de Música hará un guiño en el recital que mañana, a partir de las 12.45 horas ofrecerá en Santa Ana.

No será el único a una película del éxito. También podrá escucharse una selección de' Chicago', el famoso musical de Broadway que inmortalizó a John Kander. El concierto, dirigido por Iñaxio Ibarrondo, se abrirá con el pasodoble 'Bakarmin' del propio Ibarrondo, y ofrecerá también el vals 'El murciélado' de Johann Strauss, la fanfare 'Porgy and bess' de Gershein,, y 'Country and westerns' de Walters.