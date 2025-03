El Ayuntamiento de Oñati adquiere un terreno de 16,6 hectáreas en Arantzazu

I. MURILLO oñati. Miércoles, 5 de marzo 2025, 20:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oñati ha formalizado la compra de un terreno de 166.036 metros cuadrados en la zona de Arantzazu, concluyendo así un proceso administrativo que comenzó en marzo de 2022. La finca, conocida como Lenzarra o Leuzarra, ha sido adquirida por 33.207 euros, con los correspondientes gastos notariales asumidos por el Consistorio.

El procedimiento de compra se enmarcó dentro de una convocatoria abierta para la adquisición de terrenos patrimoniales, con un presupuesto de 40.000 euros asignado a tal fin. En dicha convocatoria se presentaron tres ofertas, de las cuales se seleccionó la que obtuvo la puntuación más alta en base a una serie de criterios previamente establecidos. Entre los factores evaluados se incluyeron la superficie del terreno, su ubicación respecto a otras propiedades municipales y su potencial contribución a la conservación de los bosques locales.

El terreno adquirido se encuentra bajo la carretera de Arantzazu, en la depresión situada entre Arrikrutz y la cueva del mismo nombre. Su extensión abarca más de 166.000 metros cuadrados, lo que representa una incorporación significativa al patrimonio municipal. Si bien las otras dos ofertas presentadas también fueron consideradas de interés, la dotación presupuestaria destinada a la compra de terrenos no permitía la adquisición de más propiedades en esta ocasión. No obstante, el Ayuntamiento no descarta la posibilidad de abrir nuevas convocatorias en el futuro para la adquisición de más terrenos que puedan responder a intereses municipales específicos. La adquisición de este terreno se enmarca dentro de las estrategias del Ayuntamiento de Oñati dirigidas a la gestión y conservación de espacios naturales. En los últimos años, se han impulsado diferentes iniciativas con el propósito de garantizar la preservación de los ecosistemas locales y mantener un equilibrio en la gestión del territorio.

La compra se enmarca dentro de las estrategias municipales dirigidas a la gestión y conservación de espacios naturales

Dentro de estas estrategias, se han promovido actuaciones orientadas a la protección de especies autóctonas, la conservación de los bosques locales y la aplicación de prácticas de gestión forestal sostenible. La compra de terrenos de uso rural forma parte de este enfoque, permitiendo al Ayuntamiento disponer de espacios donde implementar medidas de conservación y gestión ambiental a largo plazo.

Además, la adquisición de suelos patrimoniales permite una mayor capacidad de planificación en términos de ordenación del territorio, posibilitando la puesta en marcha de iniciativas municipales relacionadas con la protección del medio natural.