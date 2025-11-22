El Ayuntamiento lanza una encuesta para que el plan local de clima y energía «refleje las prioridades ciudadanas»

El Ayuntamiento ha comenzado el proceso de elaboración del plan municipal de clima y energía sostenible con el lanzamiento de una encuesta ciudadana en su página web.

«La participación es fundamental. Queremos conocer tus opiniones, ideas y prioridades sobre cambio climático, movilidad sostenible y energía. ¡Tu voz cuenta y ayudará a construir el Oñati del futuro!» señalan en la presentación del cuestionario.

Quieren recoger las opiniones, necesidades y propuestas del mayor número de personas para garantizar que las prioridades y demandas de la población se reflejen en el plan de intervención para los próximos años.

La redacción, obligatoria según la Ley de Transición Energética de Euskadi, definirá las acciones municipales para afrontar el cambio climático y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, eficiente y saludable. Según explica el concejal de asunto energéticos Xabi Igartua «establecerá medidas para reducir emisiones, fomentar energías renovables, mejorar la eficiencia energética, impulsar la movilidad sostenible, adaptarnos a los efectos del cambio climático y promover hábitos responsables en el uso de recursos y residuos. También abordará aspectos como urbanismo, espacios verdes y sensibilización comunitaria.

Hoja de ruta 2030

El PLCE determinará las líneas de actuación para aumentar la resiliencia al cambio climático y, en general, avanzar en la transición energética en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas.

«Este Ayuntamiento está comprometido con la sostenibilidad. La elaboración del plan supone un nuevo avance. Identificará acciones concretas y ayudará a definir la hoja de ruta para los próximos años» señala Igartua.

La participación es «de elevada importancia para tener una visión más objetiva de la realidad» . Por ello, invitan a llevarla a cabo en la web municipal (oñati.eus) hasta el 12 de diciembre. También han enviado el cuestionario a diversos agentes sociales y el proceso se completará con una sesión presencial..

Tras completar datos como la zona de residencia, el rango de edad y el género, las primeras preguntas de la encuesta buscan conocer el consumo de energía en los hogares para identificar el grado de vulnerabilidad y dependencia energética y diseñar medidas de mitigación y adaptación climáticas más ajustadas a la realidad cotidiana.

En los siguientes bloques se abordan, entre otras cuestiones, la percepción del cambio climático, la transición energética y el conocimiento básico sobre competencias municipales y/o planes en marcha.

También se interpela sobre cómo abordar los efectos del cambio climático en la salud, seguridad y bienestar, desde las competencias municipales para el el diseño de medidas efectivas y justas.