Atzeko kale cede el testigo a Arantzazu Ambiente. Atzeko Kale ha vivido un intenso fin de semana con sus gigantes y cabezudos como 'reyes' de las fiestas. Hoy se despedirán haciendo gala de sus facultades. / MARIAN Mañana la secular peregrinación partirá a las 7 de la parroquia y habrá dos autobuses ofreciendo servicio cada hora a Arantzazu Las animadas fiestas del casco histórico dan el relevo a una jornada de tradición, más allá de la devoción MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 8 septiembre 2019, 00:41

Los Atzekos Kales han inaugurado a lo grande el mes más intenso y festivo del calendario oñatiarra, demostrando el porqué de su popularidad. Hoy, queman el último cartucho, y mañana ceden el testigo a Arantzazu, que celebra la festividad de la virgen. Una jornada de tradición, más allá de la devoción, que anima a disfrutar del arte, la cultura, la naturaleza y la espiritualidad. La exposición de Oteiza en Gandiaga Topagunea, la rica oferta gastronómica del lugar, los paseos del entorno natural y el concierto de la Banda de Música, son otros reclamos para acercarse a disfrutar del día grande de Arantzazu más allá de la jornada de fe y religiosidad que los más devotos vivirán intensamente.

Es el día grande de Arantzazu, y aunque no asistirá el lehendakari Urkullu, no faltarán autoridades de la política vasca, representantes del Parlamentos Vasco, las Juntas Generales de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Oñati, encabezadas por el Diputado General, Markel Olano, y la alcaldesa, Izaro Elorza. Al caer la festividad en lunes, se prevé una menor afluencia de visitantes que cuando la celebración es en fin de semana, no obstante habrá servicios especiales de autobús a Arantzazu y se aconseja utilizar el transporte público, recordando que si se completan los aparcamientos, se cerrará el acceso por carretera. La Agencia de Turismo y Desarrollo ha reforzado la línea, que opera los domingos y festivos a Arantzazu, manteniendo su cadencia horaria, pero con un segundo autocar de refuerzo en cada salida. Las partidas desde Oñati serán de 7:30 a 18:30, a cada hora, y las de Arantzazu, de 8:00 a 19:00 con la misma frecuencia.

El programa oficial de la jornada despertará a las siete de la mañana. A esa hora los primeros miembros de la peregrinación a pie partirán desde la Parroquia de San Miguel acompañados del volteo de campanas. Los más madrugadores se reunirán con el grueso de los caminantes a las ocho, en Zapata, para ascender juntos hasta el Santuario. La misa mayor dará comienzo al mediodía, presidida por el obispo, José Ignacio Munilla. Antes, todas autoridades asistirán en el exterior del santuario a un acto protocolario con dantzaris y txistularis. Tras el oficio religioso no faltará el tradicional recital de la banda.

Arantzazu en cinco siglos ha crecido en hondura y expansión, se ha convertido en un punto de encuentro religioso, cultural, artístico y naturístico, y mañana en su día grande quiere volver a aunar, tradición, identidad y porvenir. Es un día muy especial para la comunidad franciscana, que anima a la gente a disfrutar de Arantzazu en todas sus vertientes.

Adiós de los Atzeko Kales

Y si mañana Arantzazu será el destino de fieles de distintos puntos de Gipuzkoa, hoy Atzeko Kale acapara la atención en la última jornada de un intenso y animado fin de semana. El colorido de las fiestas holi, los multitudinarios pasacalles de gigantes y cabezudos y conciertos, y la única sokamuturra infantil de la agenda local, han llenado de gente la céntrica calle del casco histórico. Ayer por la tarde los más jóvenes no quisieron perderse las carreras y quiebros ante las vaquillas, que volvieron a demostrar su tirón con la complicidad del tiempo.

Hoy, la programación se reanudará a las 15.30 horas, con el campeonato de mus en el bar Galicia. A las 16.00 horas, carrera ciclista, y desde las 18.30 horas la última kalejira de los gigantes y cabezudos, con Gauargi ambientando la última cita musical.