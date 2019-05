Asentzio viste Murgia de fiesta con giza-idi probak, mus, payasos y chocolatada El entorno de la ermita ya está preparado para las fiestas. / MARIAN La ermita estrenó el emplazamiento actual en 1906, tras siglos junto al caserío Murgialdai OÑATI. Sábado, 1 junio 2019, 00:25

La festividad de la ascensión, jornada que se celebra cuarenta días después del domingo de resurrección, y que por tanto es móvil en el calendario, viste este fin de semana Murgia de fiesta.

Su coqueta ermita y la más moderna sociedad anexa son el centro neurálgico de las fiestas, pero el templo rural no estuvo siempre en el emplazamiento actual, inaugurado en 1906, con anterioridad, desde 1501 hasta hace 113 años, hubo otra ermita con la advocación primero de San Andrés y luego de la Ascensión, junto al caserío Murgialdai. Y la mudanza no estuvo exenta de polémica. Cuando los vecinos decidieron reubicarla, algunos se resistieron al cambio. No obstante, las voces por el traslado fueron más fuertes y la capilla estrenó finalmente nueva ubicación.

Tanto el templo primitivo, como el actual, como el molino situado en sus inmediaciones, rendían tributo a la Ascensión, así que no es de extrañar que las fiestas del barrio rural, se hayan celebrado siempre en torno a esta festividad.

El despegue será hoy a las doce del mediodía con una degustación de productos de los caseríos de Murgia. Entre cata y cata, no faltará animación gracias a los bertsolaris de Txinparta bertso eskola, que mostrarán su habilidad improvisando a partir de las 13.00.

Por la tarde, a las 15.30, campeonato de mus, y a las 16.30 payasos y chocolatada infantil. El deporte rural siempre tiene un hueco importante y especial en las fiestas de Murgia, y esta tarde (17.30) no será una excepción con giza-idi probak y harrijasotzailes. Citas que recuerdan las alternativas de ocio rural de antaño y que se cerrarán con una auzo-afari , a las 21.00.

Mañana, las fiestas se despedirán con misa (12.00) y el tradicional lunch en la sociedad de Asentzio con homenaje a vecinos del barrio. Los Asentzios y el buen tiempo, son un buen reclamo para acercarse paseando hasta Murgia y disfrutar de su historia, sus tradiciones y sus bellas vistas.