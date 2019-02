Aprobados los presupuestos municipales Los concejales de EAJ/PNV y la del PSE levantan la mano para la aprobación del presupuesto. / JOXEBI Los 10 millones de euros contaron con los votos a favor de PNV (6) y PSE (1) y abstención de EH Bildu (4) | Las principales inversiones se destinarán a la rampa desde la plaza a Santa Kurtz, el bidegorri y la sala multiusos en el convento JOXEBI RAMOS Domingo, 3 febrero 2019, 02:12

Los presupuestos municipales para este año se aprobaron el pasado jueves con los votos a favor de EAJ/PNV (6) y PSE (1) y la abstención de EH Bildu (4). No estuvieron presentes en el pleno, la concejala de EH Bildu, Larraitz Garai y el concejal no adscrito, Luis Mariano Gómez. Los presupuestos finalmente serán de 10.006.000 euros. Hay que recordar, como se adelantó en la propuesta para la aprobación de los presupuestos, que habrá una partida de 200.000 euros para el tramo del bidegorri que se realizará desde geltoki plaza hasta Santa Kurtz, pasando por delante de Kurtzebarri. Se destinarán unos 100.000 euros para la realización de una sala multiusos en la capilla del que fuera convento, y del que ya está en marcha el proyecto. Y la rampa de la plaza hasta Santa Kurtz, que será algo más de 70.000 euros y que asimismo está aprobado el proyecto. Si hiciera falta algo más para estos proyectos también hay una partida presupuestaria porque se ha guardado para terminarlos.

El alcalde Unai Elkoro señalaba tras la aprobación de los presupuestos que «nuestro objetivo ha sido acabar los proyectos que teníamos en mano, ya que ha habido algunos que hasta diciembre no hemos podido sacar y por eso retrasamos el pleno de presupuestos a enero, para poder ver qué quedaba pendiente. Al final nos han quedado los proyectos del bidegorri, del que está hecho el proyecto inicial. Se hicieron unas sugerencias que trataremos de analizar y puliremos algo por lo que cambiará un poco el importe y en un mes esperamos lanzar el proyecto».

El concejal de EH Bildu Jon Albizu argumentó su abstención y Elkoro señaló que «los dos primeros años ha habido poca opción para meter mucha inversión porque la situación no era muy buena. Pero en 2018 y este año el tema económico ha ido mejor y tenemos más dinero para poder ejecutar proyectos. Los presupuestos de este año son buenos y hay que valorarlo así. Algunas de las obras se acabarán este año pero otras no finalizarán. Por ejemplo el asfaltado se licitó el año pasado pero se ejecutará este año. Son casi 600.000 euros, es mucho dinero y es una obra que necesita unas condiciones climáticas determinadas. Y si no deja de llover antes de mayo, habrá que esperar. Y si se hacen en julio pues se hacen en julio. Tiene que hacerse bien la obra para que dure tiempo. Si se dan las circunstancias antes de verano, se hará».

Con los votos de los once concejales presentes en el pleno, se aprobó la prorroga del contrato del polideportivo por otros dos años. «Athlon ya lleva dos años y la gestión que están realizando es positiva por lo que se ha prorrogado».

Paseo junto al río

Respecto al paseo junto al río, del que comenzaron las obras pero se paralizaron debido a que la empresa hizo suspensión de pagos, y se sacó a concurso por una cifra primeramente de 160.000 euros, Elkoro señala que «se aumentó el presupuesto para la realización de esta obra en un 20%, y solo se ha presentado una empresa que no es capaz de realizarlo porque es un albañil y es una obra técnica. Ahora el ayuntamiento está estudiando la forma de realizar un procedimiento negociado. Se pedirían ofertas a tres empresas diferentes y se daría la mejor de ellas, teniendo en cuenta en las condiciones que se dieron. Estamos intentando a ver si la semana que viene o la próxima ya sabremos si encontramos a alguien o cual puede ser un importe interesante para que alguien se presente. Preguntaremos en cuanto están dispuesto a hacerlo. Hemos puesto un euro en el presupuesto de este año, porque 200.000 ya vienen de los presupuestos del año pasado y si hiciera falta subir tenemos 160.000 euros del crédito global y se podrían traspasar. Conviene acabar esta obra antes de junio para que nos de la subvención la Diputación».