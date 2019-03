MU alumbra 'Changemaker Lab' La veintena de estudiantes 'change makers' (impulsores del cambio) en la presentación del programa. La facultad oñatiarra da el pistoletazo de salida a un nuevo proyecto de emprendizaje | Impulsará el trabajo en equipos multidisciplinares entre estudiantes de los distintos campus universitarios MARIAN GONZALEZ OÑATI. Martes, 5 marzo 2019, 00:19

'Changemaker Lab', ese es el nombre del nuevo programa que Mondragon Unibertsitatea ha puesto en marcha para impulsar el emprendimiento en equipos multidisciplinares entre los estudiantes de las distintas facultades de la universidad.

La presentación del programa, que se desarrollará durante cuatro meses, ha tenido lugar en Oñati y concluirá en junio en Madrid. Participarán en ella 20 estudiantes, denominados 'change makers' (impulsores del cambio), y su objetivo es impulsar el desarrollo y la evolución de equipos emprendedores para incentivar la creación de empresas.

La iniciativa se basa en la metodología MTA (Mondragon Team Academy), la red internacional de emprendimiento de Mondragon Unibertsitatea, y propone un proceso de formación innovador basado en los propios estudiantes -change makers-, los mentores o entrenadores -ya no son profesores-, los espacios interdisciplinares -y no clases- y retos reales -y no materias-.

«El emprendimiento es una de las prioridades en las instituciones y agentes económicos y sociales de distintos países. De hecho, fomenta la cultura del emprendimiento en todos los niveles de la sociedad y en todas las etapas de la vida, se ha convertido en un objetivo común y un motor de desarrollo económico, riqueza y desarrollo de la sociedad», explicaron en la presentación del programa.

Destacaron asimismo que «Mondragon Unibertsitatea lleva ya muchos años volcada en el ámbito del emprendimiento y se ha convertido en la universidad líder en el País Vasco en programas formativos y otras iniciativas dirigidas a formar e impulsar a emprendedores, a través de títulos de grado y postgrado y programas de emprendimiento dirigidos a inculcar entre los alumnos el espíritu emprendedor y reforzar la capacitación del capital humano emprendedor.

Interdisciplinar y multilocal

La iniciativa tiene dos características fundamentales: la interdisciplinariedad, dada la procedencia de los asistentes de distintas disciplinas, y su multilocalización, lo que permite conectar las distintas facultades de Mondragon Unibertsitatea.

El programa se compone de seis módulos, que se llevarán a cabo en formato 'bootcamps'. Se trata de talleres intensivos, de un día o día y medio, donde se comparte la teoría y las actividade con expertos, para aplicarla a los proyectos.

El nuevo programa formativo ha arrancado en Oñati con la presentación de los participantes, los grupos y las dinámicas de trabajo previstas hasta verano. Habrá aproximadamente una cita al mes con citas en las distintas facultades, llevándose a cabo la evalución dinal de los equipos Los días 6, 7 y 8 de junio en Madrid.