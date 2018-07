«El Aloña es mi segunda familia» Protagonista. 'Artza' en su hábitat habitual, la piscina. / MARIAN Xabier Infante 'Artza' Entrenador de natación del Aloña | El entrenador de natación del equipo local reconoce que «es el momento de ceder el testigo a una de mis chicas» MARIAN GONZALEZ OÑATI. Domingo, 22 julio 2018, 00:19

El viernes celebró su 60 cumpleaños, justo una semana después de 'jubilarse' de la primera línea de la competición en Mairena de Aljarafe (Sevilla,) donde acudió a sus últimos Campeonatos de España de natación como entrenador del Aloña. Cumplía así una promesa que se hizo a sí mismo hace dos años y que algunos no llegaron a creer que cumpliera. Pero Xabier Infante 'Artza', el 'boss' de la piscina, lo tenía muy claro. «Empecé como ayudante de Salvador Crespo en Judizmendi y me retiraré como ayudante de Josune Odriozola en el Aloña. La próxima temporada voy a echarle un cable a la nueva entrenadora en el club, y a desarrollar mi última campaña profesional en Zubikoa. Mi jubilación laboral llegará con el cierre de las piscinas para la reforma prevista en el polideportivo». Su potente e inconfundible vozarrón se quiebra al recordar tantas vivencias, aprendizajes y amistades, «Yo de piscina no estaré cansado en la vida, porque el cloro corre por mi venas, pero ha llegado el momento de ceder el testigo» sentencia.