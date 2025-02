El Aloña Mendi cae ante el Vasconia y no logra alejarse de los puestos peligrosos

El Diario Vasco OÑATI. Lunes, 17 de febrero 2025, 20:52 Comenta Compartir

Parecía un campo propidio donde sumar algún punto, dada la trayectoria del Vasconia, pero el Aloña Mendi volvió con las manos vacías de su visita a Puio, con lo que encadena su segunda derrota y no logra despegarse de los puestos de peligro en la clasificación.

Se adelantaron pronto los locales, en el minuto 8 y en el 22 aumentaban la ventaja estableciendo el 2-0. Sin embargo, los txantxikus lograban recortar distancias poco después, por medio de Anduaga y así se llegaba al descanso. El comienzo de la segunda mitad, no obstante, supuso otro golpe para los de Urcelay, ya que nada más empezar llegaba el tercer gol de los locales. Los visitantes no desistieron y ese esfuerzo permitió soñar con al menos el empate, ya que Anduaga volvía a marcar en el 83. Pero no hubo tiempo para más y con el 3-2 definitivo los tres puntos se quedaban en Donostia.

Con este resulado, los oñatiarras siguen en decimocuarta posición. La próxima jornada deberán jugar de nuevo lejos de Azkoagain, ya que este domingo se medirán a las 17.30 al Beti Gazte en Lesaka.