El Aloña coge aire tras sumar los tres puntos ante el Hernani en Azkoagain

El campo de Azkoagain fue el escenario de una intensa batalla entre el Aloña Mendi y el Hernani, un duelo cargado de emociones que ... acabó con la victoria de los locales por 2-0. El encuentro comenzó con mucha paridad en el juego, aunque los de Oñati fueron los que, a lo largo de la primera mitad, consiguieron generar las ocasiones más peligrosas.

Desde el inicio, ambos equipos intentaron imponer su estilo, pero fue el Aloña Mendi el que se mostró más incisivo en los primeros minutos. A los 15 minutos, Oier Guerreiro estuvo muy cerca de adelantar a los suyos con un disparo desde fuera del área que terminó estrellándose contra el poste.

Unos minutos después, Gexan Anduaga tuvo una clarísima oportunidad de marcar, pero su remate, cuando ya estaba delante del portero rival, se fue fuera por muy poco.

A pesar de estos sustos, el marcador no se movió y ambos equipos se fueron al descanso con un empate a cero. El Aloña Mendi había tenido más opciones de gol, pero no logró concretarlas, mientras que el Hernani no consiguió crear demasiado peligro a pesar de algunos intentos tímidos.

Ya en la segunda mitad, el Hernani comenzó con mayor control del balón, dominando la posesión en los primeros minutos y poniendo en aprietos a los locales. Así, a los 10 minutos de la reanudación, los hernaniarras tuvieron su mejor oportunidad del partido.

Un disparo desde el área que parecía ir a gol fue desviado por un defensa del Aloña Mendi, y el guardameta Josu Mediavilla se lució con una parada acrobática, evitando el gol de manera espectacular.

Tres puntos de oro

Este paradón fue el preludio del primer gol del encuentro, que llegó apenas un minuto después. Andoni Altube, aprovechando una jugada en el costado izquierdo, se escapó de su marcador y, con un disparo raso superó al portero Julen, colocando el 1-0 en el marcador.

Este gol otorgó una gran tranquilidad al Aloña Mendi, que, a partir de ahí, jugó con mayor confianza, mientras que el Hernani se mostraba cada vez más nervioso y desorganizado.

Con el paso de los minutos, los de Oñati continuaron defendiendo con firmeza, sin ceder terreno a su rival, y buscaron ampliar la ventaja con rápidas transiciones al contragolpe. A falta de unos 10-15 minutos para el final del encuentro, llegó el gol que finiquitó el partido.

Tras una jugada perfectamente tejida por los locales, el balón llegó a Iñaki Alonso en el borde del área. Con un potente disparo, Iñaki no perdonó y estableció el 2-0 que resultó definitivo. Este gol sentenció el partido y selló una victoria importante para el Aloña Mendi, que sigue luchando por mantener la categoría.

Con este triunfo, el equipo local se mantiene vivo en la competición, y ahora ya espera con ganas su próximo encuentro, que tendrá lugar el viernes por la noche, a las 21.00 horas, en Zubieta frente al Deusto. Los rojillos buscarán sumar tres puntos más para seguir escalando posiciones y eludir el descenso.

Es importante señalar que el Deusto llega a este lance tan solo una posición y un punto por encima de los oñatiarras por lo que el partido tendrá una trascendencia absoluta.