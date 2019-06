La afición a la filatelia toma Kultur Etxea con curiosos y didácticos sellos Untzilla, García y Maiztegi, ultimando los preparativos. / MARIAN Ceca expone series dedicadas a la aviación, el mundo ecuestre y el de las mariposas | La muestra se completa con una aproximación al 'Artistamp' y ediciones con formas raras e impresiones defectuosas MARIAN GONZALEZ OÑATI. Viernes, 21 junio 2019, 00:10

Alfonso XII paseando en un coche de caballos por la playa de la Concha a finales del siglo XIX, pinturas rupestres de los primeros équidos, travesías pioneras de la aviación como la de Europa a América, o el primer servicio nocturno aéreo de París a Burdeos el 10 de mayo de 1939, junto a bellísimas mariposas de distintos lugares del mundo, y creativas ediciones de 'artistamps' son solo algunas de las curiosidades que esconden desde ayer las paredes de la sala de exposiciones de Kultur Etxea.

La asociación de Filatelia y Numismática CECA muestra, hasta el día 28, parte de las colecciones de cuatro de sus más activos miembros: Luis Maiztegi, Fernando García, Mikel Untzilla y Javier Galarza. Una pequeña caja de sorpresas que invita a degustar con calma una afición que ya no tiene el gancho de antaño porque, entre otras cosas, el correo postal ha sido sustituido por el electrónico, y recibir una carta que no sea oficial, publicitaria o bancaria, es un milagro. Aquellas postales manuscritas han dejado paso a WhatsApps, y los álbumes a la 'nube', así que no es de extrañar que la afición a la filatelia y la numismática (auguran que las tarjetas de crédito y los bitcoins también acabarán con las monedas) haya dejado de ser uno de los hobbys más populares.

Hasta el día 28

En CECA, que tiene una trayectoria de 28 años a sus espaldas, saben bien de lo que hablan. Hace una década la asociación agrupaba a una veintena de apasionados a este hobby, y en la actualidad, no alcanzan la media docena. Por eso, para que esta afición no se pierda y para mostrársela a las nuevas generaciones, Kultur Etxea viaja desde ayer por el mundo de los sellos.

Aviones comerciales y de guerra, globos aerostáticos, los orígenes de la aviación, su evolución... son solo parte de la extensa colección de sellos que tiene Luis Maiztegi, alma mater de los filatélicos. «Es imposible exponerlos todos, así presentamos diversas temáticas cada año. Esta vez la aviación comparte protagonismo con caballos, mariposas y 'art-stamps'».

Luis se enganchó a los sellos de la mano de su padre, que le inculcó un hobby que hace que atesore miles de estampas postales, perfectamente etiquetadas y documentadas en álbumes, entre ellas sus famosos txantxikus de todo el mundo. Su pasión era compartida, así que en 1991, junto a otros aficionados oñatiarras, fundó la asociación de Filatelia y Numismática CECA, que pese a las «bajas» y la «crisis», se mantiene al pie del cañón, en parte gracias al dinamismo de Luis y el de sus compañeros de exposición.

Mikel cuenta que se inició en la filatelia «por curiosidad», y está claro que le conquistó, porque atesora también miles de estampas. En esta ocasión trae un centenar de sellos de 'artistamps' pintados a mano por artistas, que no tienen valor para el franqueo, pero sí en el plano artístico. Son sellos muy especiales, y a veces tan logrados que incluso dan el pego. Lo habitual es que los creadores de Artistamp incluyan su trabajo en el correo legítimo, junto con sellos postales válidos, para decorar el sobre con su arte. Untzilla también muestra dos centenares de sellos de formas raras y con errores de impresión, que pueden ir desde el uso incorrecto de colores a elementos del diseño extraviados, invertidos o ausentes.

Fernando García es otro apasionado de la filatelía que empezó «coleccionando cromos de chocolate de pequeño» y ahora tiene una extensa y cuidada colección. En esta ocasión muestra medio millar de sellos protagonizados por caballos, una aproximación al mundo equino que permite pasear desde la prehistoria, a la actualidad, desde las pinturas rupestres al ocio actual, descubriendo distintos tipos de razas, su papel en las guerras, en el transporte, las conquistas o las carreras.