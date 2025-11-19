El 25-N pondrá el foco en la importancia de tejer redes para combatir la violencia

M. G. OÑATI. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Una cascada de actos recordará a partir de mañana la necesidad de hacer frente a la violencia ejercida contra las mujeres y lo importante que es visibilizar esta lacra social. El lema de este año: 'Erasoen aurrean sareak ehundu', pone el foco en la importancia de tejer un entramado social de redes de apoyo para proteger y ofrecer. recursos a las mujeres,

Con esta filosofía, en la recta final de la puesta en marcha de Emakumion Etxia que espera abrir sus puertas en primavera el día 25, a las 17.00, habrá un acto para visibilizar el proyecto, y propiciar encuentros.

El programa de actos se abrirá oficialmente mañana en Kultur Exea con una charla (18.00) sobre el conflicto vasco desde una perspectiva femenista a cargo de Olatz Dañobeitia. El lunes el relevo pasará a un taller de ganchillo «para deshacer nuestros nudos» trabajando emociones, y el 25N habrá, además del acto en torno a Emakumion Etxia, la concentración que suele organizar Oñatiko pentsionistak al mediodía en Olakua y la manifestación que convoca Sare Feminista (18.30) en la plaza. El viernes 28 (19.30) Santa Ana acogerá la representación de la obra 'Casarse por papeles es verdadero amor' de la compañía Cabaret que habla sobre la fuerza de la red afectiva, la creatividad como arma de supervivencia, la ternura y la rebeldía.

Al día siguiente, Eltzia acogerá el cursillo 'Bachata salsa kuir', y en diciembre el programa se despedirá con dos citas. El día 2 Nahia Alkorta hablará sobra « violencias que atraviesan las maternidades» y el día 11 habrá un encuentro conla ecritora y perisodista peruana Gabriela Wiener.