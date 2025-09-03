La oficina del DNI de Vitoria regresa a la calle Olaguíbel tras más de dos años de reformas

B. MALLO vitoria. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

La sede de la Policía Nacional en la calle Olaguíbel, en pleno centro de Vitoria, vuelve a estar operativa para la tramitación del DNI y del pasaporte tras más de dos años cerrada por obras. Este miércoles se han inaugurado las renovadas oficinas, a las que ahora se accede por el número 15 de la calle, para solicitar estos documentos, que en los últimos treinta meses, desde febrero de 2023, se tenían que pedir en la sede de Betoño, en el extrarradio de la ciudad.

Desde este miércoles están de nuevo en funcionamiento los once puestos en los que se tramitan 250 documentos de identidad al día, así como otros dos destinados a la solicitud de pasaportes, de los que en cada jornada se expiden un centenar. El horario de atención al público es de lunes a viernes (de 08.30 a 14.30 y de 16.00 a 17.00) y sábados (de 09.30 a 14.30).

«Se ha procedido a una reforma integral que permite ganar en comodidad y accesibilidad en zona de atención que se ha convertido en un espacio moderno y abierto para dar respuesta a las necesidades de quienes allí se personan», ha señalado la subdelegada del Gobierno en Álava, Mar Dabán.

Este viernes se trasladarán los puestos para tramitar las Tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIES). El resto de trámites de extranjería, solicitudes de asilo y otros servicios a la ciudadanía que presta la Policía Nacional se irán trasladando más adelante. Mientras, quedarán en la sede de Betoño otros servicios, como el parque móvil, el archivo general o las salas de armamento y tiro, entre otras.

Las dependencias de la Policía Nacional y trámites relacionados con el carné de identidad y el pasaporte se «mudaron» a la calle Oñati en febrero de 2023. Desde entonces, las céntricas instalaciones se han sometido a una profunda remodelación con el objetivo de ganar en modernidad y accesibilidad.