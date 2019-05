El día 26 nueva edición de la feria de segunda mano JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Jueves, 16 mayo 2019, 00:12

El próximo día 26 en la plaza de Eskoritza, de 11.00 a 14.30, se llevará a cabo una nueva edición de la feria de segunda mano.

Como en ocasiones anteriores, en la feria se podrá vender y comprar de todo, siempre que los objetos estén en buen estado: libros, discos, ropa, muebles, juguetes, materiales de deporte, bicicletas, patinetes, etc. No hay limites a lo que se puede poner a la venta, ya que el objetivo es la reutilización, el poder dar salida a objetos que no utilizamos. Además, un grupo de eskoria-tzarras pondrá un puesto para recoger dinero destinado a la asociación Sendabide elkartea, una asociación constituida por familiares y afectados de personas con el síndrome Von Hippel Lindau (VHL). El objetivo de esta asociación es dar a conocer esta enfermedad rara y promover investigaciones para su tratamiento terapéutico. El dinero recogido en este puesto se destinará a la investigación de esta enfermedad. Para poder poner este puesto necesitan de la colaboración de los eskoriatzarras, a los que solicitan que lleven los objetos, ropas, juguetes que se venderán en este puesto. Las personas que lo deseen pueden hacer sus aportaciones el mismo día a partir de las 10.00 o los días anteriores en la Casa de Cultura, del 22 al 25 de 9.00 a 19.00 horas, donde se clasificará el material y se pondrá precio para la venta. El ayuntamiento anima a los eskoriatzarras a participar en este puesto solidario.