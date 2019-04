Muestra de los rostros de la resistencia de las mujeres nicaragüenses Una de las fotografías que se pueden ver en la muestra. / DV JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 21 abril 2019, 00:12

'Resistencia Nicaragüense con rostro de mujer', a través de fotografías, es la exposición que está abierta desde el pasado día 8 y hasta el próximo 29 de abril en la sala de exposiciones del Arkupe.

La descripción de la exposición no deja lugar a dudas de la gran importancia de la lucha de las mujeres feministas nicaragüenses y del propio pueblo local durante los 11 años de represión que han sufrido. Con la actual crisis humanitaria que Nicaragua está padeciendo, las mujeres del país claman con más fuerza en defensa de sus derechos humanos y de la de todos sus compatriotas, pero sobre todo para que la revolución sea feminista. «No se puede hablar de un cambio si ellas siguen siendo invisibilizadas; no se puede hablar de paz en medio de tanta desigualdad e inequidades; no se puede hablar de libertades si no se les permite tener la autonomía de sus propios cuerpos», exclaman en uno de los textos que acompañan a la muestra.

Los fotografías que están en el Arkupe corresponden a trabajos realizados por los fotógrafos reconocidos internacionalmente y que trabajan para medios de comunicación: Mauro Saravia, fotógrafo independiente; Esteban Félix, Agencia de noticias, AP; Isabel Medel, fotógrafa independiente; Jader Flores, Diario La Prensa; Oscar Navarrete, Diario La Prensa; Oswaldo Rivas, Reuter y Jorge Mejía, fotógrafo independiente.