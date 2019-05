Miren Gallastegui, candidata del PSE-EE: «Queremos mejorar la agenda social y los servicios públicos» Defiende un programa que apuesta por la transparencia, la pluralidad, la convivencia, la igualdad y el compromiso social J.A. MIGURA ANTZUOLA. Jueves, 16 mayo 2019, 09:01

Tras cuatro años en la oposición repite como número uno de la lista del PSE-EE en Antzuola.

-¿Cuál es el objetivo electoral que se ha marcado?

-En esta ocasión, tengo la experiencia y creo, honestamente, que le hemos dado un aire nuevo a la gestión y que gracias al PSE-EE se ha tenido muy presente la realidad de este municipio que es plural y diversa. Sobre todo se ha dado respuesta a los intereses reales. Hemos estado en la corporación con la exigencia de hacer de Antzuola un municipio más próspero, abierto y plural.

-¿Qué temas han quedado pendientes o se han gestionado mal?

-No he visto acción de gobierno por parte del alcalde ni de su grupo municipal, no ha existido ni un programa, ni proyectos medianamente estructurados. La inercia de no hacer nada no sirve para una Antzuola con futuro que es lo queremos.

-¿Con qué aportaciones busca el apoyo de los votantes?

-Con el compromiso firme de avanzar en las líneas más progresistas del plan estratégico. La próxima legislatura tiene que estar basada en la transparencia, pluralidad, convivencia, igualdad y compromiso social, priorizando la agenda social y la mejora de los servicios públicos, apostando por la creación de suelo industrial para evitar la fuga de pequeñas empresas a otros municipios.

-Torresoroa sigue cerrada tras las inundaciones...

-No tiene una explicación mínimamente razonable. En unos días, se cumple un año de las inundaciones y no se ha hecho absolutamente nada. Toca ya iniciar la rehabilitación de las partes afectadas, es un espacio importante, no olvidemos que alberga la biblioteca municipal, el centro de día, el salón de actos... Y, además, está comprometiendo la puesta en funcionamiento del gimnasio.

-¿Qué haría para promover suelo industrial?

-Tenemos una mejora importante de la conectividad. Es necesario tomar las riendas con el fin de tener espacio para pequeñas empresas, el emprendizaje y crear empleo.

-¿Qué ofrece el PSE-EE a Antzuola?

-Que se priorice la agenda social de las necesidades de quienes viven y trabajan en Antzuola frente a cualquier otro asunto que no fuese de gestión propiamente municipal. Encargaría un diagnóstico económico y social de nuestro pueblo para rentabilizar la inversión pública en empleo y de servicios sociales. Además la mejora integral de Errekalde y la ampliación del Centro de Día.