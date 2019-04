El mercado de abastos ultima para verano su nueva oferta de gastrobares y restaurantes La zona de gastrobares ganará atractivo con dos nuevos locales. / RAFA GUTIÉRREZ Arrancan las obras para reabrir La Espuela y Gallofa en dos meses, establecimiento con comedor para 60 clientes JUAN CARLOS BERDONCES VITORIA. Martes, 2 abril 2019, 00:13

Una vez conseguida la licencia de obras, los trabajos de reforma en la zona hostelera de Abastos empezarán a coger velocidad en próximas fechas porque de cara al verano los promotores de la renovación de la plaza quieren que ya estén en marcha los tres nuevos establecimientos. La reforma de Santa Bárbara permitirá a los hosteleros ganar un importante espacio para terraza, que puede ser aprovechada sobre todo por el restaurante que se proyecta en la parte del edificio más próxima a esa plaza pública.

Aunque antes empezarán a funcionar los dos gastrobares en los que, precisamente, ya han comenzado algunos trabajos menore. Raúl Rubio y Mariano Marco, dos hosteleros que llevan en Abastos desde que el mercado empezó a ofrecer la ambiciosa oferta hostelera -arrancó con ocho establecimientos en septiembre de 2015-, serán quienes estén al frente de los dos nuevos bares.

Ya dirigen, de hecho, los dos únicos que sobreviven casi cuatro años después. Rubio concentró en El Txiki todo su negocio después de cerrar el histórico local de Sancho el Sabio y ahora abrirá La Espuela. «Esperamos que en un par de meses, ya de cara a mayo, podremos dar servicio a los clientes», confiesa. Un picoteo variado, como el que tiene ahora en El Txiki, será su apuesta, «pero así podremos descongestionar un poco la carta actual y, sobre todo, tener más espacio en la cocina». Será más amplia para atender los dos gastrobares. «Vamos a tirar el tabique», concreta Rubio.

Mientras que Marco ofrecerá en el nuevo gastrobar una oferta distinta a la que ahora tiene en el Manduca. «Ahí seguiremos con los desayunos y los almuerzos», pero en Gallofa -así se llamará el futuro local- «nos vamos a centrar en una buena carta de cervezas, en hamburguesas y perritos calientes como propuesta gastronómica y en ofrecer unas buenas copas».

El nombre, reconoce, llama la atención «y me gustó porque vi un local que se llamaba así en Santander y lo copié. Me acordaba también de la serie de televisión Los Aurones -de finales de los años 80- y el protagonista Gallofa me hacía gracia». Pero además es un término vinculado a la gastronomía porque así se llamaba la comida que, como limosna, se daba a los peregrinos del Camino de Santiago.

Los trabajos en la plaza también permitirán dotar de aseos a la planta principal, donde están los puestos minoristas

Aislado del resto

El negocio que todavía no tiene nombre es el restaurante, una de la grandes apuestas de Abastos para impulsar la oferta hostelera y gastronómica en el mercado. Raúl Gañán, el que fuera futbolista del Deportivo Alavés y que hasta enero regentó El Bosque en la calle Los Herrán, es la persona mejor colocada para asumir la gestión. Este futuro establecimiento estará aislado del resto -ya se encuentra separado con unos paneles- y tendrá una superficie próxima a los 250 metros cuadrados. El comedor tendrá capacidad para unos 60 comensales y una gran barra que 'mirará' a Santa Bárbara. De hecho, el acceso principal al restaurante se hará por la plaza.

Las obras en este espacio, que en su momento ocuparon cuatro gastrobares -de comida italiana, mexicana, japonesa y una hamburguesería-cervecería-, comenzarán también en próximas fechas, al igual que los trabajos para dotar de aseos a la planta principal del mercado, donde están también los puestos minoristas. Ahora los baños se hallan en el sótano -1, al mismo nivel que el supermercado de la cadena BM.