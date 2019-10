Medallas de oro en el Campeonato de Gipuzkoa de kárate para Martin y Pérez Garikoitz Martín, el arbitro Odei Vázquez y Joanna Pérez. / JOXEBI J. RAMOS ARETXABALETA. Domingo, 13 octubre 2019, 00:23

Buenos resultados los obtenidos por los karatekas de la UDA en el Campeonato de Gipuzkoa cadete, junior y sub 21 celebrado en Hondarribia. Los dos representantes de la UDA consiguieron superar a sus rivales en todas las categorías en las que participaron. Garikoitz Martín se alzó con el primer puesto en Kumite Cadete Masculino -52 kg y Joanna Pérez logró dos medallas de oro, una en Kata Sub 21 Femenino y otra en Kumite Sub 21 Femenino -61 kg. Era el primer campeonato de la temporada, pero queda mucho por mejorar de cara a los diversos eventos que están por llegar en fechas próximas, tales como Campeonato de Euskadi que se celebrara en el polideportivo el Fango de Bilbao el próximo día 27. Hoy Oxel Vázquez participará en la Liga Senior que se celebrará en la localidad toledana de Torrijos.