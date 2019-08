Ya están en marcha los Andramaixak ihana Aldai leyó el pregón y lanzó el chupinazo. JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Jueves, 15 agosto 2019, 00:22

El Ikurriñari agurra fue el acto principal de la jornada de ayer con la que comenzaban los Andramaixak 2019. Como indica la tradición se realizó el aurresku de honor a los corporativos a cargo de dantzaris de Leizarra musika eskola, en la plazuela que se encuentra frente al edificio consistorial. Y a continuación Aretxabaletako abesbatza interpretó varios temas.

El alcalde atxabaltarra, Unai Elkoro, dijo unas palabras a los centenares de personas que se congregaron para ver el acto, desde la balconada del ayuntamiento y posteriormente se hizo la lectura del pregón y se lanzó el chupinazo, que corrió a cargo de la ex-guardameta atxabaltarra de la Real Sociedad Oihana Aldai. Como todos los años, para cerrar este acto, se lanzaron desde los balcones del edificio consistorial confetis y serpentinas. Y a continuación salió por las calles céntricas del municipio, la comparsa de cuatro gigantes y un 'zaldiko' de Deusto.

En las txosnas hubo un gran ambiente en la comida popular. En la cancha del Arlutz para los niños hubo hinchables de agua en la cancha del Arlutz. Y como cada año, se disputó el campeonato de mus, que alcanzaba su 40 edición. Se apuntaron 32 parejas y la clasificación quedó así: 1ºZapa-Aitor; 2º Antonio-Sixto ; 3º Gorka-Toño y 4º Pello-Beñat.

La programación para hoy comenzará a las 10.00 con la diana a cargo de los txistularis atxabaltarras; a las 11.00, la corporación municipal se acercará a la residencia de ancianos acompañada por la banda de música de Milagro; a las 11.45 se realizará la tradicional procesión; a las 12.00, misa mayor; a las 12.30, espectáculo infantil 'In Concert', en la plaza con el grupo Trokolo teatro; a las 13.30, concierto a cargo de la banda de Milagro en Durana kalea, que saldrá en kalejira a las 17.00; a las 18.30, animación callejera 'Jazz and Fusion Musik' a cargo del grupo BraZZtet MV Brass Banden. Y para cerrar la jornada, a las 22.30 en la plaza, concierto con los grupos La Mare y The Potes. Mañana a las 10.00 horas se celebrará la prueba ciclista de élite, que llega a su 81 edición.