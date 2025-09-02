Lurraldebus ofrecerá servicios especiales para las fiestas de Leintz Gatzaga

K. O. leintz Gatzaga. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Atendiendo a la petición del Ayuntamiento de Leintz Gatzaga, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio va a poner servicios especiales de Lurraldebus durante la noche del viernes 5 al sábado 6 de septiembre para que aquellas personas que quieran disfrutar de las fiestas de esta localidad puedan hacerlo de forma sostenible, cómoda y segura.

Así lo ha indicado la diputada Azahara Domínguez, de que esa noche, habrá servicios nocturnos que saldrán de Oñati a las 21.00, 22.30 y 00.00 horas que harán el siguiente recorrido. Arrasate (21.15, 22.45 y 00.15 horas), Aretxabaleta (21.25, 22.55 y 00.25 horas), Eskoriatza (21.35, 23.05 y 00.35 horas) y llegarán a Leintz Gatzaga a las 21.45, 23.15 y 00.45 horas. Para regresar, las salidas desde Leintz Ga-tzaga tendrán lugar a las 01.00, 02.30 y 05.00 horas.

Asimismo, tanto el sábado 6 como el domingo 7, habrá servicios de la línea DG21E (Leintz Gatzaga > Eskoriatza > Arrasate) que se realizarán sin necesidad de solicitarlos a demanda. Estos servicios serán el sábado a las 17.10, 19.10 y 21.10 horas desde Leintz-Gatzaga y a las 17.45, 19.45 y 21.40 desde Eskoriatza. El domingo serán a las 11.10, 13.10 y 15.10 desde Leintz Ga-tzaga y a las 11.45, 13.45 y 15.45 desde Eskoriatza.

«Queremos que las y los guipuzcoanos puedan disfrutar de las fiestas de forma cómoda, sostenible, pero sobre todo, segura. Por ello, como venimos haciendo con otros municipios, vamos a poner en marcha servicios especiales de Lurraldebus para garantizar que todas las personas que así lo deseen, independientemente de si tienen coche o no, puedan acercarse a Leintz Ga-tzaga. Reforzar el transporte público en momentos de ocio como éste y hacerlo accesible a la ciudadanía es primordial para establecer hábitos sostenibles de desplazamiento», ha señalado la diputada Azahara Domínguez, que ha remarcado la importancia de que «los municipios pequeños cuenten con un servicio de transporte público de calidad, ya que permite reducir las desigualdades y mejora la calidad de vida de sus habitantes». Domínguez ha recordado que los horarios podrán consultarse en la página web de Lurraldebus o en el teléfono de atención a la persona usuaria 900 300 340.

Por su parte, la alcaldesa de Leintz Gatzaga, Dorleta Elkorobarrutia, ha manifestado. «Para mantener vivos los pueblos pequeños es imprescindible apostar por la movilidad sostenible en el día a día. que las y los habitantes de los pueblos pequeños, jóvenes, adultos o mayores, tengan la oportunidad de acercarse tanto a los servicios como a otras actividades (colegio, atención sanitaria, ocio, compras, lugar de trabajo...); y que las y los visitantes y turistas que quieran venir puedan hacerlo de forma sostenible. Durante las fiestas también es necesario contar con un servicio de autobús digno, de forma que en las actividades organizadas puedan participar el resto de la comarca. De esta forma, además de apostar por la movilidad sostenible, queda garantizada la seguridad de los desplazamientos».