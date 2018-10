Luis Ezeiza Ikastetxea celebró el 'Día Internacional de la parálisis cerebral' Los alumnos pusieron una pancarta con el lema de este año. / DV J. RAMOS ESKORIATZA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:53

El pasado miércoles se celebró el 'Día internacional de la parálisis cerebral', y como todos los años, en la escuela pública Luis Ezeiza de Eskoriatza se hizo un acto especial para celebrar dicha jornada.

Como señala una de las responsables de las actividades organizadas desde dicho centro educativo, «nos juntamos todo el alumnado en Educación Infantil e hicimos cuatro juegos de contacto como abrazos, bailes, etc. Y para terminar, pusimos una pancarta con el lema de este año y nos sacamos una foto con el lema 'Ez begiratu aldera' (no mires al otro lado). Nosotras lo tenemos claro: no le vamos a dar la espalda a la gente con parálisis cerebral, pues son parte de nosotras».

Durante esta semana, en Luis Ezeiza Ikastetxea han estado haciendo presentaciones grupales pues tanto el profesorado como cuatro alumnos de Tximeleta gela que son nuevos este año. Como añade esta responsable, «estamos encantadas con ellos ».

Una iniciativa que trata de hacer llegar no solo a los eskoriatzarras, si no a todos los vecinos de Debagoiena la situación de los niños con parálisis cerebral, con el fin de que conozcan la realidad de la misma en todas sus facetas.