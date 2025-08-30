Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Actuaciones musicales animarán los festejos. DV

Leintz Gatzaga

Leintz Gatzaga se prepara para celebrar sus fiestas de Andramaris

Txalapartaris, bolo de bolos y pregón marcan el inicio de los cuatro días de fiestas de Andramaris

Libe Alonso

Leintz Gatzaga .

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:36

Las fiestas de Andramaris en Leintz-Gatzaga tendrán lugar del 5 al 8 de septiembre con un programa cargado de música, tradiciones y actividades ... para todas las edades. El viernes 5 darán comienzo oficialmente a las 18.00 con los txalapartaris, el bolo de bolos y el pregón. La tarde continuará con trikipintxopoteo, juegos y tómbola, y ya por la noche, con la apertura de la bolera, el campeonato de bolas y varios conciertos, todo acompañado por un food truck para quienes quieran picar algo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Leintz Gatzaga se prepara para celebrar sus fiestas de Andramaris

Leintz Gatzaga se prepara para celebrar sus fiestas de Andramaris