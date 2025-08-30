Leintz Gatzaga se prepara para celebrar sus fiestas de Andramaris

Leintz GatzagaLeintz Gatzaga se prepara para celebrar sus fiestas de Andramaris
Txalapartaris, bolo de bolos y pregón marcan el inicio de los cuatro días de fiestas de Andramaris
Libe Alonso
Leintz Gatzaga .
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:36
Las fiestas de Andramaris en Leintz-Gatzaga tendrán lugar del 5 al 8 de septiembre con un programa cargado de música, tradiciones y actividades ... para todas las edades. El viernes 5 darán comienzo oficialmente a las 18.00 con los txalapartaris, el bolo de bolos y el pregón. La tarde continuará con trikipintxopoteo, juegos y tómbola, y ya por la noche, con la apertura de la bolera, el campeonato de bolas y varios conciertos, todo acompañado por un food truck para quienes quieran picar algo.
El sábado 6 será un día especialmente animado: comenzará con los txistularis locales y actividades infantiles como los hinchables, seguido de la charanga Latuna. Por la tarde se celebrarán campeonatos de cartas, juegos en la plaza, nuevas salidas de la charanga y las esperadas vaquillas. Ya entrada la noche, tras la cena popular, la música correrá a cargo del grupo Old Glases.
El día 7 estará dedicado a los deportes rurales, con aizkolaris y harrijasotzailes de renombre que mostrarán su fuerza y destreza. También se celebrará el fin de novena en el Santuario de Dorleta, acompañado de una degustación de pan y queso. La jornada continuará con la comida musicada 'Zuk ein, zuk jan' y la actuación de Sei Pistol & Trabuko bat.
Las fiestas pondrán el broche final el lunes 8 con la misa mayor en la iglesia de Dorleta, cantada por el coro de Aretxabaleta, y con la tradicional bienvenida a los vecinos de Otxandio. Por la tarde se cerrará el programa con el concurso interpueblos, un clásico que reúne a participantes y público en un ambiente festivo y de hermandad.
