'Kafé Tertulia' sobre la desigualdad de género Grupo de participantes en el 'Kafé Tertulia' que se desarrolló en la casa de cultura eskoriatzarra. / DV JOXEBI RAMOS ESKORIATZA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:53

El pasado domingo se organizó en la casa de cultura de Eskoriatza un 'Kafé Tertulia' para hablar sobre la desigualdad de género, cita organizada por un grupo de mujeres eskoriatzarras con inquietudes feministas. La convocatoria se lanzó a mujeres y a hombres de todas las edades y asistieron a la misma una veintena de personas, por lo que como señalan las organizadoras, «damos por positiva esta asistencia teniendo en cuenta que el tema no suscita mucho interés y que hizo buen tiempo. El objetivo esencial era hablar entorno a la desigualdad de género, mientras pasábamos una bonita tarde. Este objetivo se cumplió, pues todos los participantes salieron con muy buen rollo. Otro de los objetivos era saber cómo siente el tema de la desigualdad el pueblo de Eskoriatza y sus gentes, a través de lo que sentimos cada uno de nosotros».

Concepto de feminismo

El planteamiento de este 'Kafé Tertulia' era dialogar e intercambiar opiniones sobre el feminismo mientras se tomaba un café o té, con unas pastas.

Como comentaba tras la charla una de las organizadoras de la misma, «para centrar el tema se hizo una exposición sobre de lo que se iba a hablar. Se examinó por qué el concepto de feminismo está tan confuso, y de ahí, entender porque a la gente le cuesta tanto posicionarse. Se vio que no hay cultura de perspectiva de género y que los medios de comunicación, intencionadamente, no han transmitido nada bien el concepto, sino todo lo contrario. Revisamos algunos de los bulos que continuamente en la prensa se están repitiendo contra el feminismo.

Se aclaró cuáles son los fundamentos básicos del feminismo, aquello que une a todos los feminismos, y porque ayuda a construir un mundo mejor. Y finalmente, la doble victimización que sufren las víctimas de agresiones machistas. Que era un tema que a nivel de calle indigna bastante».

«Cuesta posicionarse»

Se lanzaron unas cuantas preguntas, para a través de las respuestas de cada uno de los participantes percibir lo que circula en la actualidad por Eskoriatza sobre estos temas. Y se sacaron varias conclusiones como comenta esta organizadora de la tertulia.

«En Eskoriatza, o la gente de Eskoriatza, no cuesta posicionarse contra la desigualdad, pero se reconoce que le cuesta posicionarse con el feminismo, tanto a hombres como a mujeres. Existe desconocimiento de los fundamentos del feminismo. No hay cultura de perspectiva de género. Que no se tiene conciencia de los bulos que existen y circulan por los medios. Que los roles no se han superado. Incluso, la percepción de que la desigualdad en diferentes ámbitos no había cambiado tanto en 30 años, a un nivel profundo. Que los hombres, incluidos los jóvenes, se sienten atacados cuando sale el tema del feminismo. En cuanto a si fuéramos testigos o protagonistas de una agresión sexual o de maltrato, en Eskoriatza, no se sabría qué hacer». Y añade que «se tomó conciencia de que teníamos que hacer más convocatorias de estas. Para que circule información sobre estos temas y que haya más cultura. Para conocer mejor la realidad de nuestro pueblo y poder poner soluciones. Se vio la necesidad de atraer a más mujeres y hombres, de todas las edades».