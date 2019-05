Jornada sobre cómo pasar de docente a facilitador a cargo de Mondragon Unibertsitatea Las jornadas se desarrollaron a través de mesas de trabajo. / DV J. RAMOS ESKORIATZA. Viernes, 17 mayo 2019, 00:12

Con el título 'De ser profesor a ser facilitador' la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea organizó el pasado miércoles una jornada en su campus de Eskoriatza. Se trataba de la quinta edición de la Jornada Educación e Innovación, que profundizó sobre el aspecto de la facilitación, y el rol de los facilitadores en educación.

En la jornada participaron 65 docentes de todos los niveles y sistemas educativo. Consistió en dos ponencias y una dinámica en la que, divididos en cinco grupos, debatieron sobre el rol del docente, la relación entre alumno y docente, la relación entre docentes y nuevos perfiles para la educación: cómo pasar de ser docente y transmisor, a ser facilitador del proceso de enseñanza. En el ultimo momento se expusieron en el plenario los temas tratados en grupos.

En la jornada tomaron parte Carlos Magro, vicepresidente de la Asociación Educación Abierta, y experto en innovación, educación y estrategia digital y Eugenio Astigarraga, investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Nuevo Máster LIT

Mondragon Unibertsitatea impartirá el título de Máster Universitario en Facilitación del Aprendizaje e Innovación (LIT) junto con el laboratorio de aprendizaje TeamLabs a partir de septiembre. Se trata de la única titulación del Estado dirigida a fomentar procesos de aprendizaje e innovación y se impartirá en formato semipresencial en Bilbao y Madrid.

El objetivo del máster LIT (Learn, Innovate. Teach each other) es formar titulados capaces de impulsar, gestionar e investigar procesos de transformación en diferentes contextos de formación, tanto en centros educativos como empresas, que posibiliten una transformación social. Se trata de un aprendizaje de desarrollo personal y profesional transformador a través de la propia metodología práctica empleada, los viajes de trabajos, workshop, talleres etc. Cada participante del máster LIT podrá elegir los contenidos que mejor se adaptan tanto a sus intereses personales como profesionales.