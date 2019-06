Iraitz Lazkano repite como alcalde con mayoría absoluta EH Bildu y PNV conforman la nueva corporación municipal. / O.C.F. La nueva corporación municipal cuenta con seis concejales de EH Bildu, y tres del PNV O.C.F. ELGETA. Domingo, 16 junio 2019, 00:17

Iraitz Lazkano volverá a desempeñar, en su segunda legislatura consecutiva, el cargo de alcalde, tras ser investido ayer en una sesión que no deparó sorpresas. De hecho, era el único candidato que se presentaba a la alcaldía, ya que en palabras de Aintzane Oiarbide, cabeza de lista por el PNV, «era una tontería que me presentara porque no había ninguna posibilidad».

Con la seguridad que le reportaba la mayoría absoluta lograda en las urnas, el pasado 26 de mayo, el candidato de EH Bildu obtuvo seis votos, y tres abstenciones, que se correspondieron con los tres ediles del PNV.

Alcalde EH Bildu Iraitz Lazkano Concejales EH Bildu Ane Bilbao Sebas Aranzabal Garbiñe Irazabal Ibai Larrañaga Ibai Etxaniz PNV Aintzane Oiarbide Irune Berasaluze Josu Leturia

La sesión arrancó con la constitución de la mesa de edad, en la que intervinieron Garbiñe Irazabal (EH Bildu) como la edil más veterana de la corporación municipal y el propio Lazkano, como el más joven. Tras la votación, el resultado no ofreció ningún sobresalto. El elgetarra Iraitz Lazkano, de 31 años, continuará otros cuatro años más al frente del Consistorio, acompañado de Ane Bilbao, Sebas Aranzabal, Garbiñe Irazabal, Ibai Larrañaga e Ibai Etxaniz, frente a los tres representantes del PNV, Aintzane Oiarbide, Irune Berasaluze y Josu Leturia.

Experiencia adquirida

«Por un lado quiero decir que es un honor seguir trabajando para este pueblo y, por otro, me gustaría dar las gracias a todos los concejales que han estado aquí estos pasados cuatro años y a todos los ciudadanos que se han involucrado, porque sin vosotros no hubiera sido posible», agradeció el reelegido alcalde.

De cara a la legislatura que arranca, Lazkano apuntó que «tienen la experiencia adquirida en estos cuatro años y al haber logrado un concejal más creo que nos permitirá organizarnos de otra manera. Vamos a seguir trabajando, queremos conformar un gobierno lo más abierto posible y seguiremos dando como hasta ahora la posibilidad a los ciudadanos para que tomen parte en las comisiones y poder tomar así decisiones de una manera lo más abierta posible».

El mapa político de Elgeta si bien mantiene al mismo partido al frente de la alcaldía, con respecto a la pasada legislatura ha sufrido una pequeña variación, al desaparecer la plataforma ciudadana Gu Geu Elgeta, que en las votaciones de 2015 logró cuatro concejales.