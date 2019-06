Inklusioa o cómo prevenir la drogodependencia Patricia Ros. «Ha sido muy gratificante ver el trabajo de tantas organizaciones», valora la experta Patricia Ros en las jornadas de inclusión de U@DA JOXEBI RAMOS ARETXABALETA. Martes, 11 junio 2019, 00:17

Donostia ha acogido las 'Jornadas de Inclusión', en las que participó la experta en prevención de drogodependencias Patricia Ros, miembro de Icelandic Center of Social Research and Analysis. Ros, que es también representante regional para España y Latinoamérica de Planet Youth, aprovechó su visita a Gipuzkoa para visitar a Aretxabaleta y mantener un encuentro en Arkupe con el equipo que está trabajando en el proyecto U@DA. La experta afirmó que esta iniciativa representa la esencia del modelo islandés, transversal, inclusivo y comunitario y confirmó que «este es el camino. Me ha sorprendido el diseño del proyecto, porque parte de una premisa fundamental, hay que saber cuál es la realidad que tenemos, y después es necesario involucrar a todos los agentes sociales para trazar un programa de trabajo que consiga hacer cambios reales y estables».

Ros valoró el trabajo que se está haciendo con U@DA, ya que supone «un cambio de paradigma, porque no consiste en intervenir con el adolescente, hay que acometer cambios en todo el entorno que rodea a los adolescentes, porque de lo contrario les estaríamos pidiendo un esfuerzo, que hasta este momento, no han servido. Ver el grado de implicación de tantas organizaciones diferentes, de ámbitos de trabajo tan distintos, ha sido muy gratificante». Ros concluyó recordando a los pacientes, «porque también forman parte de la comunidad. Yo comencé mi andadura profesional en el Hospital Psiquiátrico Pere Mata de Cataluña, y el planteamiento del equipo del Hospital San Juan de Dios, les valida, les propone un papel que van a poder sostener, rehabilitador».

La presencia de esta experta y las actividades deportivas completaron las jornadas sobre inclusión en Donostia.