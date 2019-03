Un incendio en la casa cural del Santuario de Dorleta afecta a parte del tejado del templo El incendio, al que acudieron cinco camiones del parque de bomberos de Zubillaga, se produjo a las 18.15 y fue sofocado a las 19.35 JOXEBI RAMOS LEINTZ GATZAGA. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:13

La casa cural que se encuentra anexa al Santuario Dorleta y en la que vive un matrimonio con un hijo, sufrió ayer un incendio que afortunadamente pudo sofocarse sin que sufriera la parte principal del templo.

Cinco camiones de bomberos acudieron para sofocar el fuego, tres con cisterna y dos con escaleras, pero solo fue necesario utilizar una de las cisternas. El incendió comenzó a las 18.15 y a las 19.35 se daba por finalizada la actuación de los bomberos del parque de Zubillaga.

Como señalaba el alcalde gatzagarra Juanito Bengoa, «un vecino vio a las 18.15 desde el aparcamiento del pueblo que había fuego en el santuario de Dorleta. Llamó al 112 y mientras tanto los vecinos nos habíamos movido para ir a intentar apagarlo. Hemos llegado allí y no había nadie. Estaban las puertas cerradas. Hemos intentado entrar como sea y no podíamos. Hemos roto la ventana y justo entonces ha aparecido el dueño. Nos ha abierto la puerta, hemos entrado pero no se podía hacer nada. Hemos ido con extintores pero la Er-tzaintza nos ha dicho que con ellos no se podía hacer nada. En ese momento han llegado los bomberos han puesto las mangueras y en cosa de diez minutos ya lo tenían controlado».

«En la parte de arriba»

La tragedia pudo ser mucho más grave si no se llega a actuar a tiempo. Bengoa daba más detalles de lo sucedido: «La casa cural está en la parte trasera del santuario. Se han abierto los accesos y dentro de la casa como no había fuego han podido acceder bastante fácil. El fuego estaba en el tejado de la iglesia porque la chimenea va pegada a misma, por lo que se han quemado unos cuatro o cinco metros cuadrados del techo del santuario. Lo bueno que ha sido es que se ha quemado en la parte de arriba y no desde abajo, por lo que tenían buen acceso».